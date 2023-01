Guaidó promete entrada masiva de ayudas y Maduro cierra tránsito con Antillas Holandesas

El presidente interino recibió respaldo de transportadores para la movilización del auxilio humanitario. Delcy Rodríguez volvió a cargar contra Colombia.

Luego de una reunión con conductores y operadores de transporte público, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que todo está listo para la entrada masiva y por varios puntos de las ayudas, el próximo sábado.

"No solamente es Cúcuta, no solamente es Táchira, Bolívar. Por mar también va entrar ayuda humanitaria. No descartamos absolutamente nada para que ingrese la ayuda humanitaria", indicó Guaidó.

Mientras tanto, el régimen chavista suspendió los vuelos y la prohibición de tránsito a embarcaciones entre Venezuela y las Antillas Holandesas. La vicepresidenta de Maduro volvió a la cargar contra Colombia.

“Colombia es reconocido mundialmente no solamente como el principal productor de cocaína del mundo, sino también como el principal productor de falsos positivos para crear situaciones. Su responsabilidad internacional en el combate contra el paramilitarismo, contra las bandas criminales, contra el narcotráfico siempre ha querido deslizarlo hacia los países fronterizos", señaló Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Juan Guaidó recordó a las víctimas.

Rusia emergió como noticia este miércoles por dos cosas: el envío de medicamentos y equipos médicos a Venezuela y por la propuesta a través del Mecanismo de Montevideo de un diálogo que espera por la respuesta el líder opositor Juan Guaidó.

