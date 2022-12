Guardia Nacional cerró un barrio para evitar protestas frente a cárcel donde está Leopoldo López

Una mujer adulta mayor, que aseguró tener una hija con retardo mental en la zona, fue retenida y se vio obligada a evadir el cerco arriesgando su integridad.

En las movilizaciones de este viernes, cientos de venezolanos se desplazaron hacia los penales donde hay opositores detenidos.

"¡Libertad, libertad!", gritaron cientos de personas que, desde distintos sitios de Caracas, se dirigieron hacia Ramo Verde, en Los Teques, en las afueras de Caracas, donde López cumple una condena de casi 14 años acusado de llamar a la violencia en protestas de 2014.

Apostada en otro punto de acceso a Ramo Verde y acompañada por la madre de López, Lilian Tintori, la esposa, intentó convencer a los militares de dejarla pasar. "No nos dejan, lo tienen incomunicado", dijo Tintori a la prensa.

"Vine porque quiero volver a vivir en democracia. Aguantaremos lo que haga falta hasta lograr elecciones", dijo Reina Romero, una educadora jubilada de 71 años. Cerca de ella, un hombre sostiene un cartel que reza: "Elecciones ya".

Grupos de opositores se concentraron en distintos puntos de Caracas para partir hacia Ramo Verde y al centro de reclusión del servicio de inteligencia El Helicoide, en la capital, donde están varios opositores encarcelados. También hay movilizaciones en otras ciudades del país.

"O llegamos y lo logramos o nos reprimen, pero no nos vamos a detener", declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento -único poder público que la oposición controla-, quien encabeza la marcha hacia Ramo Verde.

La oposición asegura que, con las detenciones en la ola de protestas contra Maduro que empezó el 1 de abril, subió de un centenar a unos 170 el número de "presos políticos", que el gobierno no reconoce como tales sino que asegura que están presos por actos de violencia y conspiración.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, los disturbios, saqueos y tiroteos ocurridos este mes dejan 28 muertos y decenas de heridos, y aunque los arrestos han sido más de 1.000, la mayoría han sido temporales.

Tensión internacional

La movilización hacia las cárceles forma parte de una ofensiva de la oposición para exigir elecciones generales, respeto a la autonomía del Parlamento, la liberación de sus activistas presos y un canal humanitario que alivie la grave escasez de alimentos y medicinas que sufre el país.

La oposición acusa al gobierno de reprimir violentamente las manifestaciones. Maduro asegura que sus adversarios hacen "terrorismo" para propiciar un golpe de estado y una intervención extranjera.

En plena crispación política, Venezuela anunció el retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que acusa de "injerencia" y de aupar a los opositores en una campaña para "intervenir a Venezuela", dirigida por Washington.

La OEA, cuyo secretario general Luis Almagro también insiste en la necesidad de "elecciones generales" y llama "dictador" a Maduro, convocó a una reunión de cancilleres para debatir la crisis, lo que desató el enojo de Caracas.

"Al imperialismo le digo: ¡Ya basta, no se metan más con Venezuela!", manifestó el jueves el presidente socialista, quien tachó a Almagro de ser un "arrastrado".

Tras la decisión de Venezuela sobre la OEA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a la prensa que "Venezuela es un desastre".

Maduro ha reiterado sus llamados al diálogo, tras un proceso de negociación con la oposición que fracasó en diciembre pese al acompañamiento del Vaticano.

El presidente, quien concluye su mandato en enero de 2019, dice también desear que se celebren elecciones, pero refiriéndose a los comicios de gobernadores, que debieron realizarse en diciembre pasado, y de alcaldes, previstos para este año.

El gobierno descarta un adelanto de las presidenciales, previstas para diciembre de 2018. Para la oposición la salida del poder de Maduro es la única vía para sortear la grave crisis política y económica que sufre el país.