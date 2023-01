Guardia venezolana se declara en alerta ante posible entrada de ayuda humanitaria

“No van a poder pasar”, aseguró Vladimir Padrino, ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Entretanto, siguen llegando recursos a Cúcuta.

Acompañado por el alto mando de la Fuerza Armada, Padrino reiteró "lealtad" y "obediencia" a Maduro, al responder a Trump, quien la noche del lunes pidió a los militares venezolanos aceptar la "amnistía" ofrecida por Guaidó y romper filas con Maduro.

Reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó envió este martes mensajes en Twitter a cada jefe militar destacado en puestos fronterizos: "El 23 de febrero debe elegir entre servir a Maduro o servir a la Patria. Permita la entrada de la ayuda humanitaria", les dijo.

Pero el ministro aseguró que los militares venezolanos no se dejarán "chantajear" y calificó de "sarta de mentiras" y manipulaciones" el que Trump y Guaidó hablen de "esta supuesta ayuda humanitaria" como un enfrentamiento entre la Fuerza Armada y los venezolanos.

"La Fuerza Armada permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe (Maduro), para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio", aseguró Padrino.

Cargamentos de medicinas y alimentos llevados en aviones militares de Estados Unidos están almacenados en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe de Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos.

Un segundo centro de acopio en Brasil se abrirá en el estado fronterizo de Roraima, con ayuda brasileña, y un tercero en Curazao, adonde llegará un avión con asistencia desde Miami.

"Van a pasar por estos cadáveres"

Venezolanos padecen falta de alimentos y medicamentos, además de una voraz hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% este año. Huyendo de la crisis, unos 2,3 millones (7% de la población) emigraron desde 2015, según la ONU.

Pero Maduro, que culpa de la crisis a sanciones financieras de Washington, tilda la ayuda enviada por Estados Unidos como un "show" y "migajas" de "comida podrida" que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.

Trump no descarta una acción militar en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que "no encontrarán un refugio". "Lo perderán todo", les amenazó.

"No van a poder pasar por el espíritu patriótico de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer a un gobierno títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico, no lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres", respondió el general Padrino.

Guaidó alista movilizaciones en todo el país para acompañar a voluntarios que irán en caravanas de autobuses a las fronteras en busca de la asistencia, y dijo esperar que los brigadistas que ayudarán en el proceso aumenten de 700.000 a un millón.

Intentando quebrar el sostén de Maduro, Guaidó pidió a sus seguidores escribir a cada militar, "con argumentos, sin violencia, sin insultos", a fin de explicarle las "razones para que se ponga del lado de millones que piden la ayuda humanitaria".

Asistencia europea

Guaidó encabezó este martes en el Parlamento de mayoría opositora -que preside- un debate sobre ayuda humanitaria. Poco antes se reunió con los embajadores de Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, y organizaciones no gubernamentales.

En las afueras del Congreso, los embajadores anunciaron ayuda de sus países por más de 18 millones; además del envío de 70 toneladas de medicamentos y alimentos de Francia.

"Francia estará a la altura de este desafío y de esta fraternidad con el pueblo de Venezuela", dijo el embajador Romain Nadal, quien prometió más ayuda en el marco de la Unión Europea y a título bilateral.

Guaidó fijó para el ingreso de la ayuda el día en que cumple un mes de haberse autoproclamado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador".

Un día antes se celebrará en Cúcuta un concierto con artistas internacionales, al que asistirán los presidentes Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile), para recaudar 100 millones de dólares en 60 días, que se sumarán a más de 110 millones reunidos en semanas anteriores.

En contrapartida, el gobierno de Maduro anunció conciertos el 22 y 23 de febrero en el puente Simón Bolívar, que comunica con Cúcuta a la población venezolana de San Antonio, para denunciar "la agresión brutal" contra Venezuela.

Maduro, que también enviará a Cúcuta cajas de alimentos y que hará jornadas de atención médica gratuita, anunció que este miércoles llegan 300 toneladas de medicinas compradas a los rusos, tras las 933 toneladas que ingresaron la semana pasada, vendidas por China, Rusia y Cuba.

