Habitante de calle recibió un cambio de ‘look’ y su familia, que no ve hace 10 años, lo reconoció

Joao Coelho Guimaraes es un habitante de calle, de 45 años, que desde hace más de 10 años deambula por una exclusiva zona de la ciudad de Goiania, Brasil pero hace poco un alma solidaria decidió darle un cambio extremo.

Alessandro Lobo es un cantante brasileño que debido a la imposibilidad de hacer shows en la pandemia, decidió emprender y abrir una tienda de estética masculina, donde ofrece servicio de peluquería y sastrería.

Un día Joao llegó al local del músico, pidiendo una navaja para poder recortar su frondosa barba, pero en vez de entregarle la cuchilla, a Alessandro se le ocurrió la idea de atender al habitante de calle como si fuera un cliente más.

“Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre viene aquí. Entonces, surgió la idea de darle un cambio de imagen", relató Alessandro para el medio G1.

Joao recibió el mejor trato y tuvo su “día de belleza". El cambio que tuvo fue impresionante que además de regalarle una nueva apariencia, recibió tres camisas, un pantalón, una chaqueta y zapatos nuevos.

Alessandro publicó el antes y el después de Joao en las redes sociales, viralizando la historia hasta el punto que la familia de Joao lo reconoció y contactó al empresario.

Los familiares del habitante de calle lo daban por muerto, ya que desde hace más de 10 años no sabían nada de él, pero gracias a la publicación viajaron hasta Goiania para poder tener un inesperado reencuentro.

“Vienen su madre y su hermana. Ya lo daban por muerto porque no tenían noticias de él desde hacía más de 10 años. Vieron la foto y me contactaron y, como no tiene teléfono ni dirección fija, mañana pasaremos por el barrio para intentar encontrarlo ”, explicó Alessandro.

Sin lugar a dudas, el gesto desinteresado de Alessandro tuvo un final feliz que le da una nueva oportunidad de vida a un habitante de calle.