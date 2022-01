Habitantes de fronteras entre Ucrania y Rusia sienten temor: “No quiero que los hermanos se peleen”

El gobierno de Vladimir Putin consideró que la respuesta escrita entregada por EE. UU. y la OTAN a sus exigencias sobre Ucrania no fue "favorable".

• Vea también: Soldado mató a cinco personas en una fábrica de Ucrania

Publicidad

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que el documento abre una senda a la discusión de temas secundarios, pero no a los asuntos clave de la crisis.

"Todos los documentos los tiene ahora el presidente (Vladimir Putin). Se necesitará tiempo para analizarlos. No nos vamos a dar prisa con las conclusiones (...) Pero no hay muchos motivos para el optimismo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien agregó que aún hay posibilidades para un diálogo, porque eso está en los intereses tanto de Rusia como de EE. UU.

Publicidad

Entre tanto, Ucrania intenta calmar los ánimos belicistas.

En las zonas fronterizas con Rusia, y sobre todo en las regiones epicentro de las tensiones entre prorrusos y europeístas, hay mucha incertidumbre.

Publicidad

• En contexto: OTAN está lista para responderle a Rusia, militarmente si es necesario

Si hay guerra, ellos serían el primer frente.

Publicidad

“Estoy muy preocupada, lamento lo que pasó. Espero que nuestras naciones lleguen a un entendimiento en poco tiempo. No sé si habrá guerra o no, pero no quiero eso. No quiero que los hermanos se peleen, quiero la paz para todos”, dice Natalya, habitante de Avdiyivka, en la región de Donetsk, en Ucrania.

"En una zona de conflicto, la mayoría de nosotros tenemos lo que necesitamos en tiempos de peligro. Porque quienes viven aquí, cerca de la línea del frente, están listos para actuar de diferentes maneras dependiendo de la situación. Si la guerra vuelve a ocurrir, ellos irán a los albergues por unos días para pasar los malos momentos o se irán de la ciudad. Ojalá no haya guerra, vivamos en paz”, explica Oleksiy, otro habitante de Avdiyivka.

Publicidad

Residentes de la zona en conflicto piden una salida diplomática a la crisis.