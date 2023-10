Habla colombiano dueño de discoteca incendiada en España: "Nunca me dijeron que debía cerrar"

El colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de Fonda Milagros, una de las discotecas de la ciudad de Murcia, España, donde murieron 13 personas en un incendio, aseguró que nunca le notificaron del "cese de la actividad" del local, pese a que las autoridades dijeron que tenía una orden de cierre desde enero de 2022.



"Nunca se me trasmitió que debíamos tener un cese de la actividad, un cierre, porque si a ti las autoridades o el propio dueño (del local) te dicen que debes cerrar, es ilógico que puedas seguir abriendo. Pero a mí nunca se me notificó que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local", afirmó Ramírez en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

El fuego comenzó en la madrugada del domingo en uno de los locales del complejo de las Atalayas, una popular zona de Murcia donde comparten espacio decenas de discotecas, locales de comida rápida y clubes nocturnos, sin que de momento se conozca cómo se produjo.

Las autoridades municipales confirmaron este lunes la cifra de trece fallecidos, al localizarse en buen estado las cinco personas que se encontraban desaparecidas, que se pusieron en contacto en las últimas horas con sus familiares.

Además, no se han encontrado nuevos cadáveres en la zona siniestrada una vez que los bomberos ha tenido acceso total a ella.

"El tema del origen (del fuego) es desconocido todavía, estamos a la espera del reporte judicial, ya se están encargando de eso, estamos colaborando con absolutamente todo para esclarecer esto", aseguró Ramírez.



El propietario de la Fonda Milagros calcula que cuando empezó el incendio, entre las 5:50 y 6:00 de la mañana del domingo, había unas 150 personas dentro del local.

"Sobre esa hora no había tantas personas, de hecho ya las personas estaban saliendo y pudimos evacuar la mayor cantidad de personas posibles", afirmó.

Ramírez dijo además que "el fuego venía con tanta fuerza que se saltó la luz normal y se puso la luz de emergencia, que solo duró cuarenta segundos".

"Nos quedamos completamente a oscuras en la discoteca, por eso no alcanzaron a salir la mayoría de los desaparecidos y los fallecidos. Yo empiezo a evacuar la gente, siguiendo el protocolo de evacuación que nos exigen. Lo que pasa es que fue muy rápido", expresó.

Ramírez detalló que una vez fue detectado el incendio, empezó "a evacuar a la gente, se cortó la música y se ayudó a salir a las personas que entran en pánico, porque un gran porcentaje de personas reaccionan muy mal ante una tragedia de estas".

"Cuando se fue la luz estaba en la parte de abajo (del establecimiento, que es de dos pisos), y obviamente me sé la discoteca casi de memoria, entonces consigo salir, pero 30 segundos más era casi imposible de salir, porque estaba completamente oscuro", añadió.



Lo ocurrido en Murcia es el incendio más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca 'Flying' de Zaragoza, donde murieron 43 personas.

La mayor tragedia en una discoteca tuvo lugar en Madrid el 17 de diciembre de 1983, cuando un incendio originado tras las cortinas del escenario de la discoteca Alcalá 20 acabó con la vida de 81 personas.