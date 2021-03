Habla esposo de la bacterióloga colombiana desaparecida en Estados Unidos

En Florida, Estados Unidos , avanza la investigación para dar con el paradero de Mary Gómez Mulett, una bacterióloga colombiana que ya cumple 11 días desaparecida. Roberto Colón, su esposo, es la última persona con la que ella tuvo contacto. Él aseguró que no conoce el paradero de la mujer.

El mismo Roberto, que se casó con ella para ayudarla a regular su situación en ese país, interpuso una denuncia contra ella.

Según el hombre, ella desapareció luego de que sostuvieran una discusión sobre un presunto fraude.

“Ella le robó mucho a una vieja, abusó mucho de una vieja. Yo estoy lo más de bien aquí con mi perro en mi casa, yo no necesito ese problema”, comentó Roberto cuando en el programa América Noticias del Canal 41 de Miami le preguntaron por Mary.

La denuncia por fraude sería por cerca de 14 mil dólares.

Cuando lo cuestionaron por no estar buscando a Mary, aseguró: “Cómo la voy a buscar aquí con una madre que tiene demencia, que no puede salir, que tengo que hacerle todo y que cada vez que hablamos se olvida de todo. ¿Qué voy a hacer? La Policía vino tres veces”, comentó.

Margarita, la mejor amiga de la colombiana desaparecida, aseguró que habló con ella y esa conversación le retumba en la mente todavía.

“Me dijo ‘sí, Margui, cualquier cosa estamos hablando’. Ella no colgó el teléfono y escuché que ella dijo ‘Margui, Margui, Roberto’. Le dije que me respondiera y no volví a tener contacto con ella. Cuando le volví a marcar, sonó buzón”, narró la amiga de la colombiana desaparecida.

El consulado de Colombia asiste a los hijos de la mujer desaparecida para que les otorguen una visa humanitaria y así puedan viajar a Estados Unidos y estar cerca del equipo de búsqueda que trata de localizar a su madre.

Los allegados aseguran que hay una recompensa por 10 mil dólares por el paradero de la mujer.