Habla joven atacada por su expareja y salvada por policías: “Por suerte las balas no salieron”

En redes sociales se ha viralizado un escalofriante video que muestra a una joven que estuvo a punto de ser víctima de feminicidio en Argentina tras ser atacada por su expareja . Las imágenes revelan que, si no es por una patrulla de la Policía que pasó por el lugar, el final de Dana Pontoriero, de 29 años, hubiera sido trágico.



Telefe Noticias , medio de comunicación de ese país, logró contactar a la mujer para conocer su versión de los hechos, acontecidos el jueves 6 de julio. Cuando caminaba sola por una calle, su expareja se acercó a ella con un casco de moto en la mano, en el cual portaba un arma de fuego que sacó intempestivamente.

“Siento que me gatillan en la cabeza. Recuerdo lo que pasa delante mío, él estaba intentando hacer funcionar el arma y la bala no salía. Yo creí que era un arma de juguete", contó Dana.

A los pocos segundos "me doy cuenta que viene el patrullero y digo 'gracias a Dios está la policía'. Por suerte esas balas no salieron", complementó la joven atacada por su expareja.

Como se pude observar en las cámaras de seguridad, los oficiales no tuvieron más remedio que neutralizar el ataque también con armas de fuego. El sujeto, identificado como Julián Reina, expareja de Dana, resultó herido en la clavícula y en un glúteo.

Fue enviado a un hospital, donde se recupera bajo custodia de las autoridades.

Dana Pontriero le contó a Telefe que Julián “el lunes me estuvo esperando en la esquina de mi casa unas cuantas horas porque quería hablar conmigo, yo le dije que no tenía más nada que hablar con él. Ese día hubo un pequeño forcejeo. Fue su primera actitud violenta”. La siguiente estuvo a punto de terminar en su muerte.

Hombre dejó parapléjica a su exnovia en un intento de feminicidio

En Bucaramanga, fue enviado a la cárcel Jorge Luis Quintero Ortega, un joven de 27 años que deberá pagar una pena de 25 años por tentativa de feminicidio.

Según la Fiscalía, el sujeto agredió con arma cortopunzante a su expareja, una joven de 17 años, en agosto de 2022, cuando ella se negó a regresar con él, esto después de una relación sentimental llena de maltratos y amenazas de muerte.

“Mi hija iba para la casa y el delincuente ese me la raptó. Él le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él la iba a matar y se subieron a un taxi. En el carro empezaron a discutir y en los semáforos del barrio Dangond, que estaban en rojo, ella se bajó y el hombre la alcanzó y la agredió con un cuchillo. Entonces ella lo empujó y ahí fue donde ella sintió que algo le bajaba por el cuello, era sangre, y ella cayó”, contó a Blu Radio Shirley Camargo, mamá de la menor.

Debido a las múltiples heridas que le causó Quintero, la adolescente quedó parapléjica. Hoy, la justicia en Bucaramanga actuó a su favor. “El hombre le dio una puñalada que le dañó la médula ósea y ella no podía pararse, ella sitió un templonazo y ella cayó, y los médicos me dicen que mi niña va a quedar en la camita, como un bebé, porque ella no siente del busto para abajo, no siente nada, solamente siente los bracitos y la cabeza, de resto no siente nada en el cuerpo. Yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den justicia, que no lo suelten, que no lo dejen suelto por nada del mundo, porque ese hombre es un peligro”, señaló la madre de la víctima.

