Habla la joven que se fundió en un abrazo con un migrante senegalés que no paraba de llorar

El abrazo de una voluntaria de la Cruz Roja y un migrante senegalés en una costa de España se convirtió en la postal que retrata la crisis que viven los ciudadanos africanos que buscan refugio en territorio europeo.

En los últimos días, la playa del Tarajal de Ceuta ha recibido cerca de 8 mil migrantes africanos. En ese sector de España hacen presencia voluntarios de diferentes entidades y organizaciones.

Luna Reyes Segura pertenece a la Cruz Roja y se encuentra en Ceuta brindando ayuda a los migrantes.

Ella jamás imaginó que un joven de Senegal se iba a aferrar a sus brazos y se iba a fundir con ella en un abrazo que nunca olvidará.

“Lloraba, le tendí la mano y me abrazó. Se pegó a mí como una lapa. Ese abrazo fue su salvavidas. Me hablaba en francés y enumeraba con los dedos de la mano. Yo no entendía nada, pero estoy convencida de que estaba enumerando los amigos que ha perdido en el camino”, contó Luna, entre lágrimas, a la cadena Rtve .

Ella vive en una casa que comparte con tres compañeras de estudio y no salen del asombro luego de ver cómo los migrantes nadan distancias inimaginables para poder refugiarse en ese país.

Más allá del abrazo y el gesto de humanidad que Luna tuvo, se siente triste por los comentarios que ha recibido en redes sociales. Muchas personas la insultan por haber ayudado al joven senegalés.

“Se nota que te gustan las po.... grandes”, “qué harías si te quedas sola con cuatro de ellos, seguro que te violan” o “nos lo venden como un gesto de humanidad, pero él solo quiere papeles”, son algunos de los ataques que, según Rtve, ha recibido la joven voluntaria de la Cruz Roja.

Otros internautas han dejado mensajes de apoyo para Luna y piden que en el mundo existan más personas como ella.

Luego de aquel abrazo, el joven fue devuelto al otro lado de la frontera con Marruecos. Luna no supo su nombre, si perdió familiares en la travesía y tampoco sabe si lo volverá a ver en su vida.

En las últimas 48 horas, Ceuta ha recibido a cerca de 8 mil migrantes. Más de 5 mil han sido devueltos a Marruecos.