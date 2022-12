Habla tía de la niña uruguaya que grabó abuso sexual del que era víctima

La pequeña y su amiguita, cuyo padre resultó ser el abusador, registraron con un celular cuatro ataques del depravado.

“Yo quedé horrorizada, sin saber qué hacer, y ella me dijo: ‘tía, estate tranquila, lo tenemos grabado’. Yo le dije: ¿dónde? ¿vos y quién?. Responde: ‘Mi amiguita, lo grabamos en casa de ella’, porque él lo hacía en la casa de la otra niña”.

Así relató la tía la manera como su sobrina de 10 años le contó, con pruebas en mano, que estaba siendo víctima de abuso sexual por parte del padre de su amiga, un hombre de 62 años.

“La tocaba. Mandaba la niña (a su hija) al almacén y tocaba a mi sobrina”, recuerda con dolor.

Y añade: “en el camino le pregunto: cuánto tiempo hace que este hombre la toca. Y me dice: ‘hace como un año, tía’. Y ahí le dije: te pido, si él te llega a mostrar algo, dispará, corré, porque si él te llega a agarrar, él te va a lastimar. Sos una niña, le expliqué, y ahí ella me dijo: ‘ay, tía, por favor, yo no quiero hablar más de eso contigo”.

La tía y el padre de la menor, que también se enteró así de lo sucedido, pusieron la respectiva denuncia. De ser condenado, el señalado abusador –ya detenido- podría recibir una pena de seis años de cárcel.

Conozca más de esta denuncia:

