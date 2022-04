Habló el conductor que recogió a Debanhi Escobar, hallada muerta en la cisterna de un motel

Juan David Cuéllar, el conductor que recogió a Debanhi Escobar el día que desapareció, habló con el medio Info7 sobre lo que pasó la madrugada del 9 de abril. Dijo que decidió dar su testimonio por las acusaciones que hay contra él sobre un posible acoso sexual, algo que, sostuvo, jamás ocurrió. “Nunca pensé en estar en esta situación y por eso salí a dar la cara, porque no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad”, expresó.

En su declaración, aseguró que les dio su número a las amigas de la joven y que siempre estuvo en contacto con una de ellas.

Según él, Debanhi Escobar quiso bajarse de su carro antes de llegar a su casa, razón por la que le tomó la foto, que se convirtió en la última imagen de ella antes de su desaparición, y le envió un mensaje a la amiga de ella en el que decía:

Me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva.

“En ningún momento la acosé”, insistió.

Para él, si el papá de Debanhi Escobar “supiera que yo siempre quise llevarla a su casa, siempre me porté bien con ella, no estaría diciendo lo que está diciendo ahorita, al contrario, me daría las gracias por tratar de ayudar a su hija”.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar explica sus motivos para dar su versión de los hechos en el caso de la desaparición de Debanhi Escobar



Vea la entrevista completa aquí -> https://t.co/77qXDcKwgM#INFO7Local #INFO7 #Noticias #Debanhi #NuevoLeón pic.twitter.com/fVIlz6pD0e — INFO7 (@info7mty) April 27, 2022

Nuevas pistas sobre la muerte de Debanhi Escobar

La Fiscalía de Nuevo León, en México, reveló que encontró el celular de la joven, sumergido en el agua y en un sitio distinto a donde estaba el cuerpo. Con expertos, intentan recuperar información, como mensajes de texto, registros de llamadas, videos o fotografías que ayuden a esclarecer qué ocurrió.

El vicefiscal Luis Orozco también reveló una imagen en la que se evidenciaría que nadie estaba con ella: “Se observa el ingreso sola de una posible persona de sexo femenino caminando sola al interior. En un momento próximo se observa que Debanhi camina al interior sola”.

El motel donde hallaron muerta a la joven está bajo investigación por negar que había videos de cámaras de seguridad.