Habló Olga Carmona, quien perdió a su papá el mismo día que le dio el triunfo a España en el Mundial

Sídney no se recordará sin Olga Carmona y Olga Carmona no olvidará Sídney: "Aquí tenéis la estrella que tanto queríais", declaró en la celebración del Mundial la goleadora y protagonista en la semifinal y la final de la Copa del Mundo, que se enteró de la muerte de su padre al finalizar el encuentro frente a Inglaterra.



"Ayer (domingo) fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor”, explicó la sevillana, quien recibió la noticia del fallecimiento de su padre el mismo día que logró el gol histórico que dio a España la estrella.

“Estoy muy emocionada de brindaros esta alegría a todo un país. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais, pero no solo tenemos las del pecho, sino también las que están en el cielo que nos han acompañado”, expresó, haciendo referencia a su papá.

En mitad de la fiesta, Olga Carmona entró con la Copa junto con Ivana Andrés y el seleccionador Jorge Vilda. “El día de hoy es muy especial para todos, pero también tiene una parte complicada para mí", dijo.

Madrid tomó la palabra, vitoreó el nombre de Olga Carmona y la abrazó en un momento agridulce. La sevillana fue sin duda uno de los nombres propios de este Mundial. Su anotación en semifinales ante Suecia al filo del 90 dio a España un histórico pase a la final: “Es el gol más importante de mi vida”, manifestó.

Lo que no sabía es que la vida le tenía deparado el verdadero “gol de su vida”, el gol de la final ante Inglaterra, el que daría la estrella a España.

"Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida", reconoció en un mensaje publicado en sus redes sociales. "No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño", añadió la futbolista sevillana, que milita en el Real Madrid.

Luego dedicó unas palabras para su padre: "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá".

Olga Carmona publicó, tras conocer la noticia, otro mensaje: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá"