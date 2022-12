Habría colombianos entre rehenes de planta de gas en Argelia

Helicópteros militares de Argelia atacaron la planta de procesamiento de gas en la que extremistas islámicos mantenían secuestrados a ciudadanos extranjeros y mataron a 35 rehenes y a 15 secuestradores, afirmaron rebeldes a un medio informativo de Mauritania.

El portavoz de la "Brigada Enmascarada", el grupo que previamente se adjudicó la responsabilidad de la toma del complejo, dijo el jueves que Abu al Bara, el líder de los secuestradores, también murió en el ataque aéreo.

La información fue difundida por la agencia Nouakchott, que frecuentemente publica reportes de grupos extremistas vinculados con al-Qaeda.

El portavoz dijo que los secuestradores fueron atacados por helicópteros argelinos cuando intentaban abandonar el complejo.

El gobierno argelino no hizo comentarios de manera inmediata sobre el incidente y la agencia internacional de prensa The Associated Press no pudo confirmar la información.

En las más recientes informaciones se conoció que el Ejército de Argelia liberó este jueves a unos 600 trabajadores argelinos retenidos, informó la agencia estatal APS, que citó a fuentes locales.

Así mismo se informó que un irlandés recuperó su libertad y que ya se contactó con su familia, según autoridades de Berlín.

Sin embargo, la petrolera británica BP indicó que carece de "informaciones fiables o confirmadas" sobre supuestas víctimas en la plataforma de gas, donde el Gobierno de Londres confirmó que hay "una operación en marcha".

Los rebeldes atacaron el miércoles el complejo de Ain Amenas, a unos 1.300 kilómetros al sur de Argel y tomaron como rehenes a decenas de trabajadores extranjeros.

Última comunicación con los secuestradores

"Vamos a retener el resto de los rehenes, y los mataremos si el Ejército argelino se acerca", dijo el portavoz del grupo, que añadió que el jefe del comando, al que identificó como Abu al Bara, figura entre los muertos.

"Pedimos al Ejército argelino que se retire para abrir las negociaciones sobre los rehenes", dijo uno de los secuestradores, identificado como Abu al Bara.

Esa misma petición fue lanzada por tres secuestrados, a los que su captores permitieron hablar con la emisora catarí, en medio de informaciones confusas sobre la cifra y las nacionalidades de los retenidos y de que algunos de ellos habían logrado escapar.

Un número indeterminado de ciudadanos argelinos, junto a más de 40 extranjeros, fueron secuestrados el miércoles por un grupo radical cercano a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en la instalación gasística, operada por la argelina Sonatrach, la británica BP y la noruega Statoil.

Según fuentes oficiales argelinas, que no han dado datos sobre el número de ciudadanos argelinos retenidos, hay más de una veintena de extranjeros en la planta, pero los terroristas elevan la cifra a 41.

Sobre las nacionalidades, Abu al Bara indicó a Al Yazira que entre los rehenes hay trabajadores franceses, estadounidenses, británicos, japoneses, surcoreanos, noruegos, colombianos, tailandeses, holandeses y rumanos, mientras que, según fuentes de varios países, también hay al menos un austríaco y un irlandés.

El grupo cercano a AQMI que ha reivindicado la autoría está liderado por el argelino Mojtar Belmojtar, quien ha asegurado que el ataque es una respuesta al apoyo argelino a la intervención militar francesa en Mali contra los grupos armados salafíes que controlan el norte del país desde el pasado junio.

En el ataque murieron dos personas, una de ellas un británico, que fue "asesinado a sangre fría", según dijo este viernes el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague, a la BBC.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, resumió uno de los mayores temores de la comunidad internacional. "Este suceso demuestra la tensa situación que se vive en el Sahel. La amenaza yihadista no solo es para la región sino también para la UE", dijo ante la Eurocámara.

La planta está ubicada en la región de Tinguenturin, a 40 kilómetros de la ciudad de In Amenas, en la frontera con Libia.

