Habrían hallado la Santa María de Cristóbal Colón

Expertos estadounidenses creen haber hallado la carabela Santa María de Cristóbal Colón en las profundidades del Caribe cerca de Haití, en lo que podría ser uno de los descubrimientos submarinos más importantes, según el periódico "The Independent".

De acuerdo con la publicación, un equipo encabezado por el arqueólogo submarino Barry Clifford cree que los restos de la carabela están en el fondo del mar al norte de las costas de Haití, tras analizar fotografías tomadas durante una investigación previa hace más de diez años, junto con otras de una reciente misión de reconocimiento.

"Las pruebas geográficas, de topografía submarina y arqueológicas sugieren con fuerza que este naufragio corresponde a la famosa embarcación insignia de Colón, la Santa María", dijo Clifford, cuyo equipo realizó este mes una expedición de reconocimiento.

"El Gobierno haitiano ha sido extremadamente útil, y ahora necesitamos seguir trabajando con ellos para hacer una excavación arqueológica detalladas", añadió.

Hasta el momento, según añade el periódico, el equipo de Clifford ha realizado en el lugar mediciones y ha tomado fotografías.

La identificación tentativa de la Santa María ha sido posible a partir de varias investigaciones realizadas por arqueólogos en 2003, que sugerían el lugar probable del naufragio.

Con esta nueva información, Clifford ha podido utilizar datos de las notas de Colón para deducir dónde los restos deberían estar, añade la información publicada en la página digital del diario.

Una expedición realizada por su equipo hace diez años ya había tomado varias instantáneas de los restos, pero en ese momento no había podido establecer la identidad.

Un nuevo análisis de las fotografías submarinas tomadas en la primera expedición de 2003, junto con datos obtenidos por una exploración de reconocimiento submarina a principios de este mes, le ha permitido a Clifford identificar de manera tentativa que los restos corresponden al Santa María.

Las pruebas, añade "The Independent", son importantes, teniendo en cuenta que la localización coincide con las notas de Colón.

En los últimos años, el equipo de Clifford ha utilizado magnetómetros y otros instrumentos para tratar de encontrar el Santa María cerca de las costas de Haití.

"Hemos informado al Gobierno haitiano sobre nuestro descubrimiento, y esperamos trabajar con ellos y otros colegas haitianos para asegurar que el lugar es protegido y preservado. Será una oportunidad maravillosa trabajar con las autoridades haitianas para preservar la evidencia y los artefactos del barco que cambió el mundo", afirmó Clifford en declaraciones que publica el diario.

El arqueólogo submarino expresó su confianza en que una vez realizadas las excavaciones y dependiendo del estado de las maderas hundidas, sería posible finalmente levantar los restos de la embarcación, para que después sean expuestos en un museo de Haití.

Clifford es uno de los exploradores submarinos más experimentados del mundo puesto que ha realizado estudios de numerosos restos históricos en distintas partes del mundo durante años.

"Una excavación será necesaria a fin de encontrar más pruebas y confirmar" que se trata del barco, ha afirmado el profesor Charles Beeker, de la Universidad de Indiana (EE. UU.), que acompañó a Clifford en la reciente expedición de reconocimiento en aguas de Haití.

Varias semanas después de llegar al Caribe en 1492, la Santa María, con Colón a bordo, quedó a la deriva al norte de Haití y la embarcación tuvo que ser abandonada.