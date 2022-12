Hacen campaña para evitar que Día de Enamorados en Brasil se empañe por Mundial

La asociación de moteles brasileños informó que formó una sociedad con la cervecera Brahma a fin de promover lemas publicitarios como "primero te beso a ti y luego a mi camiseta".

Celebrado cada 12 de junio, el Día de los Enamorados en Brasil es uno de los que mayores compras generan, junto con la Navidad y el Día de la Madre.

Tradicionalmente, los moteles y restaurantes buscan sacarle el mayor provecho a esta festividad.

Una fila de carros suele formarse frente a edificios decorados con luces de neón. Los clientes entran con el automóvil antes de registrarse en su habitación. Es muy común que las parejas brasileñas visiten un motel por tarifas que arrancan en 25 dólares. Algunos incluso pagan más de 200 por habitaciones lujosas con piscinas y palmeras.

"El Día de los Enamorados es por mucho nuestro mejor día. Corremos el riesgo de no vender tanto como en años anteriores", dijo Antonio Carlos Morilha, director de la Asociación Brasileña de Moteles, quien convenció a 70 de estos negocios en el país, la mayoría en Sao Paulo, para que ofrezcan descuentos y paquetes especiales que incluyen alimentos, bebidas y chocolates.

"Queríamos ofrecer incentivos de modo que sepan que es mejor hacerlo un día antes", dijo.

Wellington Castro, técnico en informática de 33 años, compró el martes regalos para su esposa. Considera que el día en que Brasil enfrente a Croacia no será posible tener intimidad, así que decidió celebrar un día antes, en un restaurante.

"Preferimos no celebrar el día del partido porque será un caos, vendrá a casa toda la familia", dijo.

El comediante Marco Luque discrepó. Publicó en su cuenta de Facebook que el 12 de junio debía ser un día histórico.

Será el primer Día de los Enamorados en que los hombres tendrán todo lo que quieren: fútbol, asado, cerveza y su pareja apoyando felizmente al mismo equipo", señaló. "Disfrútenlo, porque nunca se repetirá".