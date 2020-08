Hacha en mano, hombre rescata a perro atrapado en un carro durante ola de calor

Un transeúnte estaba pasando cerca de un carro estacionado en el parqueadero de un supermercado de electrodomésticos en Berkshire,Inglaterra, cuando se percató que en el automóvil había un perro encerrado.

Más gente se acercó al vehículo y se preocuparon debido a que la mascota estaba jadeando por el intenso calor que había en ese momento, de más de 34º C. Estas situaciones son muy peligrosas para los animales y hasta para los seres humanos.

Para los perros, es mas difícil regular su temperatura corporal porque no tienen la capacidad de sudar, entonces, pueden a llegar a deshidratarse más fácil, así se tenga un poco las ventanas abiertas.

Al ver que la dueña del can no aparecía, un hombre, que es catalogado como “héroe”, no lo dudo dos veces, cogió un hacha y rompió la ventana del vehículo. Rescató al perro de raza, Yorkshire Terrier, cómo se ve en un video.

'Un miembro del público rompió la ventana de un automóvil para sacar a un perro de un automóvil.”, dijo Thomas Valley, portavoz de la Policía de Berkshire.

Dos agentes, que compraban su almuerzo en un restaurante cerca, respondieron al llamado y llevaron al perro al veterinario.

Publicidad

“Dos de nuestros agentes asistieron y el perro fue llevado por uno de los oficiales para un control. El propietario del vehículo regresó y se le dio una advertencia”, agregó el portavoz.