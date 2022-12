Hackers amenazan con divulgar identidad de 37 millones de infieles

La empresa propietaria de la página Ashley Madison, donde los usuarios hacen citas en internet para buscar relaciones extramaritales, fue hackeada y la información personal de algunos de sus usuarios fue filtrada a la red.

Además, la persona o personas detrás del ataque están amenazando con difundir toda la información personal almacenada en el sitio, incluso las fantasías sexuales e información financiera de los usuarios, si la empresa no inhabilita el sitio web, de acuerdo con un importante blog de seguridad.

Avid Life Media Inc., con sede en Toronto, informó que las filtraciones de los hackers, que incluyeron información personal, ya fueron retiradas y que contrataron una firma de seguridad. La empresa y las autoridades investigan.

La infiltración fue reportada primero el domingo por Brian Krebs, de Krebs on Security, un sitio web que se enfoca en temas de ciberseguridad. Avid Life, que también opera cibersitios para buscar pareja como CougarLife y Established Men, dice que tiene 37 millones de usuarios en todo el mundo. Su lema es "La vida es corta. Ten un amorío".

Esto sigue a la infiltración en mayo de la página de citas Adult FriendFinder, que involucró el robo de nombres, correos electrónicos e información sobre la orientación o hábitos sexuales de hasta cuatro millones de usuarios del portal.

De acuerdo con Krebs, el hacker o los hackers se identificaron como "The Impact Team" al infiltrar Ashley Madison, publicaron enormes datos del cibersitio y supuestamente se comprometieron bases de datos de los usuarios, registros financieros y otra información.

Además, los ciberpiratas colocaron mapas de los servidores internos de la empresa, información contable de la red de empleados, datos bancarios de la compañía e información salarial, explicó Krebs.

El hacker o hackers también publicaron un manifiesto donde acusan a Avid Life Media de mentir a sus clientes sobre un servicio de 19 dólares que promete eliminar toda su información personal de sus bases de datos, diciendo que "esa información en realidad no se va", agregó el experto en informática.

En el manifiesto, los hackers dijeron que si Avid Life no deja inactivos los sitio Ashley Madison y Established Men, difundirán toda la información de la empresa.

Avid Life informó en un comunicado que ya pudo asegurar sus sitios y cerrar las puertas traseras de sus sistemas. "Estamos trabajando con las autoridades, las cuales están investigado este acto criminal... Todas las partes responsables de este acto de ciberterrorismo serán hechas responsables".