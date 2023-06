Hallan a una bebé recién nacida en un contenedor de basura, en Ecuador

Ciudadanos del norte de la capital ecuatoriana, Quito, encontraron a una bebé recién nacida en un contenedor de basura y dieron aviso al Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), que brindó asistencia a la niña, informó este jueves esa institución.

En un comunicado, apuntó que el miércoles recibió la alerta sobre "una bebé recién nacida (al parecer de 39 semanas) que fue encontrada por un grupo de ciudadanos, quienes la trasladaron a una oficina ubicada en el sector de Rumipamba en las calles Ignacio San María y La República, norte de Quito".

Posteriormente, se comunicaron al 911 e informaron sobre la situación de la menor este miércoles, a las 2:27 de la tarde (hora local).

"Según datos de la persona que llamó, 'el neonato fue ubicado en el interior de un contenedor de basura y aún tenía el cordón umbilical'", reza el comunicado.

Publicidad



Desde la sala operativa del ECU 911 se gestionó la atención necesaria junto al personal especializado de Cruz Roja Ecuatoriana y de la Policía Nacional, que acudió al lugar con una ambulancia y una patrulla para verificar el estado de salud de la infante.

Según las primeras evaluaciones, se conoció que la niña estaba pálida, por lo que debía recibir atención médica primaria y posteriormente ser trasladada hasta una casa de salud para realizar una evaluación más específica.

El ECU 911 informó de que, a escala nacional, desde el 1 enero al 13 de junio de 2023 se ha gestionado la atención de 110 emergencias relacionadas con la categoría abandono de niños, niñas y adolescentes con un promedio diario de un caso".

Publicidad

Otras historias de Ecuador

Una mujer de 76 años despertó mientras la velaban, horas después de ser declarada muerta en un centro médico. Mientras sus seres queridos celebran que esté viva, el Ministerio de Salud de Ecuador busca investigar las causas del desconcertante error.

Bella Montoya Castro estuvo legalmente muerta durante cinco horas. Gilbert, su hijo, fue quien recibió la dolorosa noticia el pasado viernes. "El doctor me da el acta de defunción, (me dijo) 'ya falleció su mamá', me dio el papel él, lo presenta, me da la cédula, y me dijo: 'ya está muerta su mamá, falleció su mamá'".