Hallan ballena muerta en playa y no solo se hacen selfis con el cadáver, sino que además lo rayan

“Ana te amo”, escribió con cuchillo un joven sobre la piel del animal. Biólogos marinos consideraron el hecho como algo “doloroso e indignante”.

Las costas chilenas son de los mejores lugares para el avistamiento de ballenas. Todos los años, pasan por los mares del país austral cientos de cetáceos en su ruta migratoria hacía la Antártida.

Debido a las fuertes corrientes, muchas ballenas no llegan a su destino, sino que son arrastradas a la costa. Este es el caso de una ballena azul que quedó encallada a 20 metros de las playas de Punta Delgada, Chile.

El cuerpo de este mamífero marino fue el parque de juegos de dos jóvenes que se encontraban en dicha playa. Las mujeres se tomaron fotografías sobre el lomo del animal y escribieron “Ana te amo” con un cuchillo en la piel de la cola.



"La grandeza de una nación y su progreso moral, pueden ser juzgadas por el modo en que trata a sus animales".- Mahatma Gandhi #RespetoAnimal pic.twitter.com/JfErYShPEb — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (@sernapesca) February 19, 2018

Tras del hecho, la pareja no vio ningún problema en publicar su “broma” en redes sociales. La respuesta no se hizo esperar, grupos de biólogos marinos calificaron el hecho de “doloroso e indignante”. Estos grupos también han pedido que se sancione de forma ejemplar a las autoras de la profanación del cadáver.

Las autoridades han respondido que en Chile no existe ninguna normativa que castigue dicha conducta en animales muertos. “Solo sancionamos al que elabore o comercialice parte o derivados de estos ejemplares”, comenta Víctor Agurto, jefe en funciones de la unidad de rescate y conservación de especies marinas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Vecinos del lugar han expresado que no solo fueron estas mujeres las que se subieron al animal y se tomaron fotos, aunque fueron sus imágenes las que se hicieron virales.



Una ballena azul quedó varada en Magallanes (Chile) ,y su piel fue rayada con un cuchillo por dos mujeres para escribir mensajes de amor. La gente del lugar, en vez de evitarlo,se saco selfies con el animal.



La imbecilidad y la falta de respeto no tienen limites pic.twitter.com/KjNL6MuAF6 — Ibon Perez (@ibonpereztv) February 21, 2018

El cuerpo de la ballena ya ha sido dispuesto por especialistas que buscan las razones de su muerte. A simple vista el animal está sano, por lo que piensan que pudo ser un virus lo que lo mató dentro del agua o una corriente lo empujó hacia la playa y murió ahogada.



Especialistas de Sernapesca examinan ballena azul de más de 20 metros varada a 180 kms de Punta Arenas #Magallanes #puq pic.twitter.com/gxubR2lOmQ — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (@sernapesca) February 18, 2018

Más allá del indolente hecho, los biólogos les ha llamado la atención que es la primera ballena azul que se reporta varada en Chile. Hecho que les preocupa porque es una especie en peligro de extinción.