Hallan muerta a ganadora de millonaria lotería: había dicho que el premio le destruyó la vida

Margaret Loughrey, la mujer que ganó 27 millones de libras esterlinas con un boleto de la lotería Euromillones, fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el área de Ballycolman, en Strabane, Irlanda del Norte. La hallaron luego de un llamado a los servicios de emergencia, según informó Mirror.

"La policía recibió un informe de la muerte súbita de una mujer en el área de Ballycolman Lane de Strabane el jueves 2 de septiembre”, afirmó un portavoz del Servicio de Policía de Irlanda del Norte.

Las autoridades señalaron que, aunque la muerte de la mujer, quien vivía sola, no se considera sospechosa por el momento, sí se realizará una necropsia para establecer las causas.

Margaret Loughrey ganó la lotería en 2013, cuando se encontraba desempleada. Un día salió a postularse para un trabajo y, de regreso a casa, compró el boleto de Euromillones con dos libras esterlinas que tenía en su bolso.

Al día siguiente se levantó, prendió la televisión y se enteró de que había ganado el premio mayor. Dijo que estaba en shock y que revisó como diez veces el número para verificar que era cierto.

El premio fueron 27 millones de libras esterlinas (más de 142 mil millones de pesos colombianos en la actualidad). Sin embargo, años después, Margaret Loughrey afirmó que ese premio “destruyó” su vida.

Según recopiló Mirror , la mujer dijo haberse quedado con solo £5 millones en 2019 y que había sido víctima de muchos robos.

"Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré… Lamento haber ganado la lotería… Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida", señaló Margaret Loughrey en su momento al Sunday Life.

Antes de ganar la lotería, la mujer recibía un subsidio de £62 a la semana y, desde que se convirtió en millonaria, estuvo entregando su dinero a personas necesitadas.

Incluso, llegó a gastar £1 millón para comprar el histórico Herdsman's Mill en Sion Mills para convertirlo en un destino de ocio y turismo.

"Mis pensamientos y oraciones están con la familia Loughrey y también con los amigos de Margaret. Es un día muy triste… Ella ha tenido sus altibajos en la vida como todos nosotros, pero espero que ahora esté descansando", dijo Jason Barr, concejal en Strabane.