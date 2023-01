Hallan muerta a reconocida influencer y su esposo es el principal sospechoso del crimen

La reconocida influencer Kristina Zhuravleva, de 28 años, fue hallada muerta en un bosque de Rusia 11 días después de que la reportaran como desaparecida.

Según La Vanguardia, su esposo fue capturado por la Policía como principal sospechoso del crimen.

Aunque el hombre fue quien reportó la desaparición, las autoridades lo arrestaron porque habría entregado declaraciones confusas sobre la joven y lo que pudo haber ocurrido.

Amigas de Kristina declararon a las autoridades que la influencer tenía intenciones de separarse y rehacer su vida en Moscú.

El cadáver fue hallado por un conductor en zona boscosa cerca de una carretera. La joven vestía ropa deportiva y no llevaba su celular. Según The Sun, no tenía signos de violencia.

Las investigaciones por la muerte de la joven siguen en curso.