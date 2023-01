Hallan muerto al mago Mandrake, cuyo acto de escapismo en el agua salió mal

Intentó recrear un truco al estilo del famoso Houdini, sumergiéndose encadenado en el río Ganges. No logró zafarse y su cuerpo apareció un día después.

"Si llego a liberarme, será mágico. Si no lo logro, será trágico". Esta fue una de las frases que dijo Chanchal Lahiri antes de su intento por repetir el número que, según él, había superado sin inconvenientes hacía 21 años.

En ese entonces, dijo el mago, que había tardado tan solo 29 segundos en salir, en condiciones mucho más difíciles. Todo parecía indicar que este sería más breve.

Curiosos, fanáticos, familiares, medios de comunicación y autoridades se reunieron alrededor de este truco para presenciar cómo se sumergía, sin embargo, la expectativa se convirtió en angustia cuando el ilusionista no aparecía.

En un comienzo, algunos sospecharon que todo hacía parte del espectáculo y que Jadugar Mandrake (el mago Mandrake) lo tenía planeado así para dar más expectativa. No obstante, los minutos se hicieron horas y ocurrió lo peor.

Las autoridades no se apresuraban a darlo por muerto hasta encontrar su cadáver, una labor que se extendió casi por 24 horas.

Finalmente, el cuerpo de búsqueda halló a Lahiri, de 40 años sin vida. No logró zafarse de las cadenas y murió en su ley.

Reviva aquí cómo fue la preparación del mago Mandrake:

