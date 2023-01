Hallan siete cuerpos en camión abandonado frente a batallón de bomberos en Brasil

De acuerdo con Policía Militarizada, los cuerpos -todos de sexo masculino- al parecer serían de personas vinculadas con facciones criminales del narcotráfico.

Fueron encontrados este domingo en la parte de atrás de un camión pequeño frente al Batallón de Bomberos en Angra do Reis, uno de los turísticos municipios del estado de Río de Janeiro, según informaron fuentes oficiales.

Los cuerpos fueron dejados frente a la sede luego de que el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militarizada (Bope) realizara un operativo en el barrio Frade donde se registraron enfrentamientos entre bandas criminales enemigas.

Aunque la Policía no señaló si hubo muertes durante ese enfrentamiento, mencionó la incautación de cuatro rifles, tres pistolas, dos granadas y un radio de comunicaciones cuando finalizaron las confrontaciones.

Hasta el momento se desconoce quién dejó el camión con los cuerpos frente al Batallón de Bomberos.

Las autoridades informaron que los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Angra do Reis y está bajo investigación si las personas muertas son efectivamente sospechosas de narcotráfico.

Angra do Reis, un lugar de ensueño elegido este año patrimonio mundial y cultural de la humanidad por la Unesco y zona de exclusivos resorts y mansiones de lujo, desde el año pasado es foco de una guerra entre bandas rivales de narcotraficantes que se disputan puntos de venta de drogas en el municipio.