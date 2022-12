Hallan vacío el estuche de segunda caja negra de avión siniestrado en Francia

El estuche de la segunda caja negra del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes fue hallado pero sin sus componentes, informó el presidente francés, Francois Hollande.

Acompañado de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente francés, Francois Hollande, prometió el miércoles que investigadores franceses harán todo lo posible por determinar las causas del desastre.

La caja negra que falta por hallar es la grabadora de voces de la cabina, que almacena 25 horas de información sobre los parámetros de posición y estado de casi todos los componentes importantes del avión.

Hollande dijo que podría no haber operación de rescate porque es claro que no hubo sobrevivientes entre las 150 personas que viajaban en el avión.

Antes, investigadores franceses abrieron la dañada caja negra del avión y aislaron la escapada zona de montaña donde ocurrió el accidente.

La grabadora de voz recoge el sonido de cuatro micrófonos dentro de la cabina y graba todas las conversaciones entre los pilotos, con los controladores y cualquier ruido que se oiga en la cabina.

Esta era examinada por investigadores para obtener pistas de qué causó la caída del Airbus 320 de Germanwings el martes, luego que los pilotos perdieran el contacto por radio mientras sobrevolaban los Alpes franceses durante un vuelo de rutina entre Barcelona y Dusseldorf. El máximo responsable de seguridad alemán dijo el miércoles que no había indicios de sabotaje.

De ahí se logró extraer "un archivo de audio utilizable", aunque aún es "demasiado pronto para sacar la mínima conclusión", señaló el director del organismo francés que investiga el accidente (BEA), Rémi Jouty.

Varios helicópteros sobrevolaban desde el amanecer los escombros dispersos por la ladera, mientras los rescatistas ascendían hasta el remoto lugar entre la lluvia y la nieve recién caída. Estaba previsto que las familias de las víctimas y los mandatarios de Francia, España y Alemania llegaran al lugar.

"La caja negra está dañada y hay que reconstituirla en las próximas horas", explicó el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, a la radio RTL.

Resulta clave descubrir lo que ocurrió exactamente entre las 10:30 y las 10:31, indicó Ségolène Royal, ministra de Transporte. Los controladores aéreos perdieron en ese momento el contacto con el avión.

La Fuerza Aérea francesa dijo haber enviado a la zona un avión de combate Mirage cuando se perdió el contacto con radar con el vuelo, pero que llegó demasiado tarde para ayudar.

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maiziere, dijo a la prensa en Berlín que "según la última información, no hay pruebas de que el accidente fuera provocado de forma deliberada por terceros". Tanto Royal como Cazeneuve hicieron hincapié en que parece improbable que el siniestro tenga alguna relación con el terrorismo.

El impacto contra la montaña dejó trozos de fuselaje "tan pequeños y brillantes que parecen parches de nieve en las montañas", dijo Pierre-Henry Brandet, portavoz del Ministerio del Interior, tras sobrevolar los restos.

Familiares dolientes viajaron a la zona sur de los Alpes, al igual que lo hicieron los líderes de Francia, Alemania y España, toda vez que la mayoría de los pasajeros eran alemanes y españoles.

El presidente Hollande y la canciller Merkel arribaron por helicópteros a un prado en las montañas azotado por fuertes vientos. El presidente del gobierno español se les sumó en el pueblo de Seynes-les-Alpes.

Víctimas

Lufthansa dijo que dos vuelos fletados estarían disponibles para llevar a Francia a familiares que deseen acercarse lo más posible al lugar de la tragedia. Habitantes de Seyne-les-Alpes ofrecieron hospedar a familias a causa de la escasez de habitaciones para alquilar.

Germanwings canceló varios vuelos el miércoles porque algunos tripulantes dijeron que no podían volar tras la muerte de sus colegas.

"La gerencia entiende completamente eso, porque somos una familia pequeña. Todo el mundo se conoce en Germanwings, así que es una gran conmoción para los empleados", dijo el director ejecutivo, Thomas Winkelmann.

Winkelmann, dijo que la empresa estaba en contacto con las familias de 123 víctimas y trataba de dar con los parientes de los 27 restantes. Entre las víctimas, dijo, había 72 ciudadanos alemanes, 35 españoles, dos colombianos, dos australianos, dos argentinos, dos iraníes, dos venezolanos y dos estadounidenses. Varios estados tenían una única persona entre las víctimas: Gran Bretaña, Holanda, México, Japón, Dinamarca, Bélgica e Israel habrían perdido cada uno a un ciudadano. Algunos podrían tener doble nacionalidad.