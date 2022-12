Hallazgo de una supuesta rata en Marte causa revuelo en redes

La llamada "rata marciana" (@RealMarsRat) había generado mucho interés en internet entre quienes creen que existen seres vivos extraterrestres, y que sostienen que el objeto podría tratarse de una forma de vida marciana.

Los científicos que manejan el proyecto Curiosity están muy convencidos de que el roedor, avistado en una foto que el artefacto tomó en septiembre pasado, es solo una roca.

"Ese objeto es, claramente, resultado de varias cosas como la erosión del viento, la abrasión mecánica y la descomposición química de las rocas expuestas al ambiente, y por eso es que aparecen esas formas raras", dijo Joy Crispy, científica del proyecto Curiosity.

Curiosity ya ha recorrido unos 535 metros desde que llegó a Marte, el 6 de agosto pasado, y ahora se dirigirá a la base del Monte Sharp, una travesía que llevará varios meses porque los investigadores están convencidos de que encontrarán cosas interesantes en la ruta.

"No sabemos cuándo llegaremos al Monte Sharp", dijo Jim Erickson, director del proyecto en el Laboratorio de Propulsión de la NASA, en Pasadena, California. "Esta es, verdaderamente, una misión de exploración de modo que porque Monte Sharp sea nuestra meta eso no quiere decir que no investigaremos aspectos interesantes por el camino".