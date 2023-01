“Han querido convertir una posesión en una guerra mundial”: Maduro

El mandatario denunció que EE. UU. planea un golpe de Estado en su contra y lanzó una dura advertencia al Grupo de Lima.

“Hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas, o el gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas para la defensa de la integridad y soberanía de nuestra Venezuela”, advirtió Maduro.

También afirmó que “llueva, truene o relampaguee vamos a volver a triunfar”.

Cabe resaltar que 13 de los 14 miembros del Grupo de Lima, entre ellos Colombia y Estados Unidos, denunciaron como ilegitima la posesión del presidente venezolano, pues en las elecciones de mayo del año pasado la oposición no participó.

Otros sectores internos en Venezuela también hablaron de la situación política que vive el país: la Iglesia católica, por ejemplo, calificó la posesión de Maduro como ilegal y exigió que se retorne al estado de derecho.

Entretanto, un grupo minoritario de partidos opositores, encabezado por Henri Falcón, expresó que reconocerá el mandato a pesar de denominarlo autoritario.

Finalmente, Maduro habló de paz y un posible diálogo con la oposición e invitó al gobierno de Donald Trump a conversar para buscar una relación de cooperación.

Al mismo tiempo, el pueblo venezolano vive en medio de la tensión y el peligro del día a día. Según la ONG Inside Crime, Venezuela es el país en el que se genera la mayor percepción de inseguridad.

Yamileth Mercano, ciudadana venezolana que perdió a su hermano durante un robo de celular, relata el drama de miles en ese país: “Es terrible vivir así, porque esto no es calidad de vida. Tú vas a la playa y te roban en la playa, vas al mercado te roban en el mercado, vas al hospital y te roban en el hospital”.

“Los venezolanos tenemos la época más violenta de toda nuestra historia. Es un caso especial en América Latina. No solamente tenemos una tasa muy alta, tenemos la tasa más alta de la región”, explica Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia.

En el 2018, la cifra fue de 81,04 homicidios por cada 100 mil habitantes, para un total de 23.047 personas fallecidas por causa de la violencia.

