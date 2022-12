Harrison Ford se encuentra “estable” tras estrellarse en avioneta: Policía

El actor estadounidense Harrison Ford, de 72 años, se encuentra en condición "estable" tras estrellarse hoy en una avioneta en un campo de golf cercano al aeropuerto de Santa Mónica (California, EEUU).



Así lo confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a la revista People.



Previamente, en una conferencia de prensa realizada en el lugar del suceso, las autoridades explicaron que las dolencias del piloto herido, al que no identificaron por respeto a las leyes de privacidad, eran de carácter "leve a moderado".



Ford, un experimentado piloto, sangraba y presentaba cortes en la cabeza al ser atendido en el campo de golf Penmar, de la localidad de Venice.



El suceso tuvo lugar en torno a las 14.24 de la tarde hora local (07.24 GMT).



Patrick Butler, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, indicó que el paciente se encontraba "alerta, consciente y respirando" en el momento de ser atendido por el equipo de emergencias.



El intérprete, que era la única persona a bordo de la aeronave, fue trasladado de urgencia al hospital de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).



"Llegué cuando ya habían transportado a Ford, pero sé que sufrió heridas en la cabeza y que dos médicos que estaban en el campo de golf fueron los primeros en asistirle", manifestó el comisionado de la ciudad de Santa Mónica, Phil Brock.



El accidente de Ford con la avioneta tuvo lugar pocos instantes después de haber despegado, afirmó un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) a la cadena NBC.



No es la primera vez que Harrison Ford sufre un percance similar.



Un avioneta que pilotaba en el verano de 2000 también se estrelló en Lincoln (Nebraska), pero el actor no sufrió heridas.



También tuvo un incidente en octubre de 1999, mientras llevaba a cabo maniobras de emergencia en un helicóptero.