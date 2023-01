Harvey Weinstein tendría que pagar US$25 millones a supuestas víctimas de acoso sexual

Así lo plantea acuerdo de principio para indemnizarlas. Sin embargo, la medida aún debe ser validada por un juez para hacerse oficial.

El acuerdo, revelado inicialmente por el diario The New York Times, fue confirmado por el abogado Aaron Filler, quien representa a la actriz estadounidense Paz de la Huerta, quien afirma haber sido violada por el exproductor de cine en 2010.

Un inminente acuerdo con las víctimas estaba sobre el tapete desde mayo, pero varias mujeres dijeron en público que no lo aceptarían.

La indemnización de decenas de presuntas víctimas del magnate de Hollywood se inscribe en un documento que saldaría el conjunto de deudas, contenciosos y obligaciones de The Weinstein Company, la productora creada por el acusado y su hermano Bob.

Las aseguradoras del grupo, que se declaró en quiebra, aceptaron pagar US$47 millones en total a las presuntas víctimas de acoso y agresiones sexuales, y también a los acreedores del grupo, según The New York Times.

El acuerdo pondría fin a las demandas iniciadas por todas las mujeres que acepten sus términos, mientras quienes no acepten conservarán el derecho a buscar una indemnización en la justicia.

Según el diario The Wall Street Journal, saldaría también la acción civil que inició el fiscal del estado de Nueva York contra los dirigentes de la Weinstein Company por negligencia.

Harvey Weinstein no tendría que pagar ni un dólar de la suma, ya que el total sería solventado por las compañías de seguros, incluido sus gastos judiciales en el ámbito civil.

Pero el acuerdo no concierne las demandas penales iniciadas por el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, que desembocarán en un juicio cuyo inicio está previsto para el 6 de enero.

En lo penal, Weinstein fue inculpado de cinco cargos por la presunta violación de una mujer en 2013 y la agresión sexual de otra en 2006. Se ha declarado no culpable.

Un total de 87 mujeres acusan al exproductor de cine de agresión o acoso sexual, incluidas varias actrices famosas como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Salma Hayek. Pero ninguna de estas participó en las negociaciones del acuerdo ni ha demandado a Weinstein ante la justicia.