¿Hasta cuándo va el paro en Ecuador? Esto respondió el líder indígena Leonidas Iza

Tras 14 días de paro nacional en Ecuador, hay expectativa en la región por la reanudación de debate de destitución del presidente Guillermo Lasso, en cuanto a su responsabilidad en la "conmoción interna" debido a las protestas. En entrevista con Noticias Caracol, Leonidas Iza, líder indígena y presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se refirió a las exigencias del pueblo indígena y hasta cuándo irá el paro.

“Esta lucha ha sido bastante intensa y debo decir al pueblo ecuatoriano y a nivel mundial, el día jueves nosotros habíamos llegado a la Casa de la Cultura y como muestra de aquello se había garantizado una comisión interna, lo que si nos sorprendió es que hayan decidido bombardear nuevamente la Casa de la Cultura y prácticamente quedar en cero, eso lo reconoció el presidente de la República, los temas sustanciales. Lo que el pueblo ha dicho es no podemos ir a una mesa de diálogo mientras no se garantice los temas más sustanciales”, señaló.

Iza manifestó que hay voluntad de diálogo, "pero para ello tiene que haber garantías, no condiciones".

“Habíamos llegado por invitación de la Asamblea Nacional, por la cual en vista de que esto está trabado, habíamos llevado ya no solo al Ejecutivo, sino a los cinco poderes del Estado, donde efectivamente habíamos manifestado nuestra voluntad, pero para ello tiene que haber garantías, no condiciones, para no llegar a un punto muerto se ha garantizado una comisión que ha trabajado punto por punto y que esto pueda ser trasladado. Estamos en ese punto y en este momento, las bases, lo que estamos pidiendo, nosotros hemos dicho venimos por los 10 puntos, que en este caso nuestro pueblo decidió salir a luchar”, indicó.

¿Cuáles son sus exigencias?

Reducción al precio de los combustibles. Garantías para poder cancelar nuestros créditos al sistema financiero. "Para ello hemos pedido un año de moratoria", explicó Iza. Garantizar los precios de sustentación de los productos de los campesinos. Garantizar el derecho no a la precarización laboral, ni a la reducción de la jornada laboral. No puede haber zonas de recarga hídrica, ni en territorios indígenas, ni en áreas protegidas. Respetar los 21 derechos colectivos. "No puede ser que los gobiernos hayan convertido nuestros 21 derechos colectivos en cuotas políticas", subrayó. No a las privatizaciones. "En este punto el presidente ha dicho, no va a privatizar, pero lo que ha dicho la palabra tiene que estar escrito en algún documento", reclamó. Control de precios de especulación. Derecho a la educación y a la salud. "En este punto el presidente ya ha respondido con un decreto, sobre todo para la salud, donde ha declarado en emergencia". Seguridad. "Debe el Estado garantizar la institucionalidad, porque en este momento en cualquier parte del país el sicariato, el narcotráfico ha ido tomando en toda la sociedad", aseguró el líder indígena.

Leonidas Iza dijo que el paro irá "hasta cuando obtengan los diez resultados" a sus peticiones.