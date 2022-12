Hasta en silla de ruedas, ancianos salieron a protestar contra Gobierno venezolano

“Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, dijo una de los manifestantes, rociados con gas pimienta. A la crisis se suma escándalo de Odebrecht y Maduro.

La llamada marcha de los abuelos fue bloqueada en el sector de Chacaíto (este de la ciudad) por agentes provistos de escudos, lo que originó un forcejo con los manifestantes.

Exaltados, algunos hombres mayores lanzaron golpes y gruesos insultos a los uniformados, entre ellos muchas mujeres, que permanecieron impasibles.

"¿Vas a golpear a tus papás? ¡Somos una pila de viejos!", gritaron algunos a los policías, que dispersaron gas pimienta para hacer retroceder a la multitud.

La marcha continuó por otra ruta hacia su destino, la Defensoría del Pueblo, como resultado de un acuerdo entre un oficial y los participantes, pero volvió a ser bloqueada en una zona donde había tanquetas militares.

Las protestas opositoras iniciadas el 1 de abril, con saldo de 38 muertos, no han logrado llegar al corazón de la capital, donde se ubican el palacio presidencial de Miraflores y las sedes de los poderes públicos.

"Fue horrible, nos tiraron gas pimienta en la cara. No tienen compasión ni de los viejitos", dijo Sandra Franchi, de 65 años.

El gobierno realiza una concentración de adultos mayores en el centro de Caracas, en la que participará Maduro, quien el jueves despidió a su ministra de Salud, Antonieta Caporale, tras la divulgación de cifras oficiales esta semana que mostraron un deterioro en salud pública.

Esos datos revelaron que la mortalidad infantil aumentó 30,12% en 2016 y la materna un 65%, mientras repuntan enfermedades como la malaria.

Murió niño en Venezuela que tuvo que tomar medicamentos vencidos |... "Ya hemos vivido suficiente"

"Estoy aquí porque no tengo medicinas y la pensión no me alcanza para nada", declaró Carlos Rivas, de 67 años, con unas cajas de medicamentos vacías.

Las protestas tienen como caldo de cultivo el malestar popular ante la severa escasez de alimentos y medicinas. Según encuestas privadas, siete de cada diez venezolanos rechaza la gestión de Maduro.

El gobierno reivindica haber otorgado 6 millones de pensiones, pero la oposición asegura que han sido carcomidas por la inflación, que según el FMI cerraría este año en 720%.

Las protestas exigen elecciones generales y rechazan una Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro el 1 de mayo.

Emilio Lozada, presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados de Venezuela, aseguró que la marcha es por "los nietos, contra la represión y la Constituyente".

"A esos policías que pueden ser nuestros hijos o nietos les pedimos que no actúen en contra de nosotros porque ya hemos vivido suficiente y nuestra vida se puede quedar en el camino, pero lograremos el objetivo", advirtió Benítez.