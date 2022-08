Hasta robots usan en EE. UU. ante la creciente escasez de trabajadores con estatus legal

Estados Unidos requiere trabajadores con estatus legal en diferentes áreas, pero experimenta escasez de mano de obra. La Cámara de Comercio estadounidense reveló que las ofertas superan el número de aspirantes disponibles en por lo menos 3,5 millones de vacantes.

Un ejemplo es un restaurante en Kansas, en donde a falta de meseros tuvieron que acudir a robots para atender las mesas. Sus propietarios intentan ver el lado positivo a la crisis de personal. “Desde la perspectiva de empleador, es algo bueno, no hay drama ni ausencias por enfermedad”, dice Sayaka Falcon, dueña del lugar.

En industrias como la hotelera, en la que hace falta personal de limpieza, encargados de las piscinas y hasta recepcionistas están aumentando los salarios y los beneficios para atraer trabajadores.

Según la Cámara de Comercio estadounidense, en este momento en diferentes industrias hay más de 10 millones de ofertas de trabajo, pero solo alrededor de 6 millones de personas disponibles con permiso para trabajar.

“Quiere decir que el producto interno bruto de lo que produce el país no puede crecer a la par de lo que crecía anteriormente porque no tienes los obreros. Lo que impulsa el producto interno bruto, la producción del país, son los obreros y si no hay suficientes obreros, pues no hay producción y eso afecta. Es decir, es un gran daño a cualquier economía”, explica el analista económico Tino Díaz.

El sector de la educación no es la excepción. Hay más de 282 mil vacantes de maestros; algunos estados se valen de programas de intercambio para contratar docentes del exterior. Otros, como Florida, buscan capacitar a militares retirados, socorristas, policías y otros profesionales de primera línea para sumarlos a su plantilla de educadores.

También por todo el país también se extiende la dificultad para reclutar conductores de bus escolar, técnicos en aire acondicionado, guardias de seguridad en cárceles y la lista sigue.

“En la historia más reciente, en los últimos 50, 100 años, no hemos tenido ese tipo de efecto. Obviamente ha habido recesiones y depresiones en los años 30, pero en sí, es decir, no había suficiente trabajo en aquella época. En este caso hay necesidad, hay cupos para trabajo, pero no tenemos suficientes obreros”, añade Díaz.

Según el estudio de la Cámara de Comercio, las razones por las que muchos han dejado su empleo van desde jubilaciones anticipadas hasta la apertura de nuevas empresas como independientes.