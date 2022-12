Hay agua en Plutón: sonda llega lo más cerca que se ha estado del planeta enano

El 14 de julio de 2015 la New Horizons, que viajó durante más de nueve años y más de 3.000 millones de kilómetros, también captó colinas y planicies congeladas.

La nave espacial estadounidense New Horizons hizo historia al aproximarse el 14 de julio a unos 12.500 kilómetros de Plutón, lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano.

Este hito científico llega tras nueve años y medio de travesía y 4.828 millones de kilómetros recorridos con el objetivo de arrojar luz sobre un planeta que es un auténtico enigma para los investigadores.

En enero de 2006, cuando la New Horizons emprendió este largo viaje, la NASA dijo que Plutón era el único de los nueve planetas del Sistema Solar al que no había llegado nunca una nave espacial. Pocos meses después, en agosto, Plutón fue relegado a la categoría de planeta enano por la Unión Astronómica Internacional (UAI).

Gracias a esta misión, ahora se sabe que Plutón es 80 kilómetros más ancho y tiene 2.370 kilómetros más de diámetro de lo que se pensaba.