“Hay muchas de ellas”: unas veinte personas denuncian haber sido abusadas por monjas

Mayoría de los casos supuestamente ocurrieron en Estados Unidos, cuando las víctimas eran menores de edad.

Patricia Cahill dice que fue traicionada por la persona en la que más confiaba, una monja en Nueva Jersey a quien le contó sus secretos, entre ellos, que había sido abusada sexualmente por su tío, un cura, cuando tenía cinco años.

“Ella me dio todo lo que me faltaba y que ni siquiera sabía que me faltaba”, afirma.

Según Patricia, la religiosa Eileen Shaw abusó de esa confianza: le enseñó a tomar alcohol y a tener relaciones sexuales con mujeres.

“Estaba con mis amigos durante el día y con la monja pedófila en las noches, los fines de semana y durante el verano”, complementa su relato.

Cahill demandó a la religiosa que abusó de ella. A la monja se le prohibió seguir trabajando en colegios, pero aún vive en un convento donde pagan todos sus gastos.

Otra mujer que hace una denuncia similar es Mary Dispenza. “Me arrodillé junto a ella y ella me besó suavemente. Me gustaría decir que no estuvo mal, pero sí lo fue y yo he cargado con eso hasta hoy”, reveló.