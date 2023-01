“Hay pruebas que vinculan a familia real saudí con crimen de Jamal Khashoggi”: relatora de la ONU

Agnès Callamard pidió una investigación internacional contra el príncipe Mohamed Bin Salmán, así como sanciones.

Callamard considera a Arabia Saudita "responsable" de la "ejecución extrajudicial" del periodista crítico con el poder saudita, asesinado en octubre en el interior del consulado de su país en Estambul.

Agnès Callamard investigó durante seis meses el caso, para lo que viajó a Turquía.

"Esta investigación (...) demostró que hay suficientes pruebas creíbles sobre la responsabilidad del príncipe heredero que exigen una investigación adicional", dijo en su informe final, facilitado este miércoles a los medios.

Igual que el resto de expertos independientes de la ONU, Callamard no habla en nombre de las Naciones Unidas.

El informe apunta a la "responsabilidad individual de altos responsables sauditas, incluido el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán”.

Arabia Saudita, a través del número dos de su diplomacia, afirmó que las acusaciones del informe son "infundadas".

"No hay nada nuevo. El informe repite lo que se ha dicho y lo que han vendido los medios de comunicación", dijo en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir. "El informe contiene contradicciones y acusaciones infundadas, lo que pone en duda su credibilidad", añadió.

De su lado, Turquía reaccionó al informe asegurando que lo "respalda con fuerza", según el ministro de Exteriores Mevlüt Cavusoglu en Twitter.

La experta pide que los países que imponen sanciones, como Estados Unidos, lo sigan haciendo contra 17 individuos por su papel en el asesinato aunque considera que no son suficientes porque no toman en cuenta "la cadena de mando".

"Teniendo en cuenta las pruebas creíbles sobre las responsabilidades del príncipe heredero en su asesinato, estas sanciones también deberían incluir al príncipe heredero y sus bienes personales en el extranjero", aseguró.

Khashoggi le temía

Jamal Khashoggi era un periodista muy crítico con el príncipe y era "él mismo plenamente consciente de los poderes del príncipe heredero y le temía", según Callamard.

Tras haber primero negado el crimen, Arabia Saudita dio luego varias versiones contradictorias y ahora asegura que Khashoggi fue asesinado en una operación no autorizada por el poder.

Pero según la prensa, la CIA cree que el asesinato fue probablemente encargado por el príncipe, que dirige de facto Arabia Saudita.

La experta de la ONU pide al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ponga en marcha "una investigación penal de seguimiento sobre el asesinato del señor Khashoggi para constituir informes sólidos sobre cada uno de los presuntos autores".

También reclama buscar mecanismos, como un tribunal especial, para esclarecer las responsabilidades.

El secretario general de la ONU "debería él mismo poder abrir una investigación penal internacional de seguimiento sin que tenga que intervenir un Estado", añadió.

El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, destacó que Guterres "no tiene el poder o la autoridad de abrir una investigación criminal sin un mandato de un órgano intergubernamental competente".

"El poder y la autoridad para hacerlo pertenecen a los Estados miembros", precisó. El Consejo de Seguridad debería adoptar una resolución al respecto, añadió el portavoz.

Según la relatora, una investigación judicial también debe determinar la responsabilidad de "las personas que, en el contexto de la perpetración de una violación, abusaron de las responsabilidades de su puesto de autoridad o no las cumplieron".

En el proceso en Arabia Saudita, la acusación descartó la responsabilidad del príncipe heredero y acusó a 20 personas, pidiendo la pena de muerte para cinco hombres.

