Héctor Abad relata momento exacto del atentado en Ucrania: "Hubo una explosión inimaginable"

En diálogo con Caracol Ahora, Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince narraron los momentos de horror que vivieron tras quedar en medio de un ataque a un restaurante en Kramatorsk, Ucrania. El lugar fue impactado por un misil de las fuerzas rusas el martes 27 de junio.

“Nosotros físicamente estamos francamente muy bien, a mí me cayó una especie de viga sobre el muslo, tengo un hematoma ahí, pero no es nada al lado de lo que está ocurriendo, sube el número de muertos, acaban de anunciar que dos mellizas murieron, y nuestra preocupación es Victoria Amelina, nuestra compañera que estaba sentada al lado mío y que está en cuidados intensivos en este momento, en la clínica”, contó el excomisionado de paz Sergio Jaramillo.

Jaramillo y el escritor Héctor Abad Faciolince se encontraban en ese país, donde participaron en la Feria del Libro de Kiev con la campaña ‘Aguanta Ucrania’. Luego fueron a la región de Donetsk con la periodista colombiana Catalina Gómez y la escritora Victoria Amelina.

“Vinimos acá atendiendo una invitación de la Feria del Libro de Kiev para que presentáramos la campaña ‘Aguanta Ucrania’. Para nosotros fue una cosa muy importante y emocionante porque todo ese trabajo lo estamos haciendo para promover la solidaridad con Ucrania”, agregó Jaramillo.

“Estando ya acá dijimos vamos a recoger material para la campaña, para hablar con la gente, para conocer lo que es la guerra, lo que los civiles están viviendo y nos movimos por toda esa región recogiendo testimonios que, próximamente, vamos a sacar”, relató el excomisionado.

Sin embargo, manifestaron que se mantuvieron relativamente lejos del frente de guerra.

“Lo más cerca que estuvimos fue a 15 kilómetros. Queríamos ir allá porque en Kiev la vida, aparentemente, es más normal, la ciudad no está destruida como empezamos a ver, a partir de cruzar la frontera de la región de Donetsk, la invasión rusa. Ahí sí entraron, estuvieron presentes durante semanas, ahí sí destrozaron los edificios, secuestraron civiles, mataron poetas, destruyeron iglesias, escuelas. Sentíamos un poco que nuestro deber era ver qué era lo que pasaba, por qué estamos diciendo que lo de Ucrania es tan importante”, dijo el escritor Héctor Abad Faciolince.

El autor de ‘El olvido que seremos’ reconoció que “era arriesgado, pero nuestra guía, Catalina Gómez, lleva meses yendo como periodista a esa región. Ella nos quiso acompañar y Victoria, en el último momento, llena del entusiasmo por la campaña, también dijo: ‘Yo voy con ustedes’”.

Nunca se imaginaron que les tocaría vivir en carne propia un ataque de esta magnitud.

“Uno sentía cerca el olor de la guerra, pero nunca pensamos que en un restaurante lleno de civiles, de niños, de mujeres, también de soldados -hay soldados por toda la región-, pues que ahí, como una bomba de precisión o un misil perfectamente teledirigido a la hora en la que más gente había en el restaurante, poco antes del toque de queda, tiraran un misil contra lo que más les duele, contra la libertad”, comentó Abad Faciolince.

Advertencia de soldados ucranianos

Héctor Abad Faciolince contó que antes del ataque, ellos visitaron una estación de gasolina cerca de la ciudad de Bajmut, en la cual un día antes había estado el presidente Volodímir Zelenski compartiendo con las tropas que estaban de descanso.

“Hubo un momento de tensión cuando fuimos a la misma estación de gasolina donde Zelenski había estado el día anterior y se nos acercaron unos oficiales como en un camión de guerra y nos dijeron: ‘No estén ahí afuera ni se queden aquí mucho tiempo porque este puede ser un blanco de los rusos, porque aquí estuvo Zelenski y ellos odian cualquier sitio por donde haya pasado Zelenski’; entonces nosotros rápidamente nos fuimos de ahí”, contó el escritor en la charla con Caracol Ahora.

Según Jaramillo, la pizzería donde ocurrió el hecho “era un restaurante como cualquiera, que podría estar perfectamente en Colombia, con unos bancos blancos bajo una marquesina donde estábamos nosotros y con una parte interior. A nosotros nos cayó la marquesina encima y a la gente que estaba adentro les cayó todo el techo, y a algunos los dejó enterrados en los escombros”.

“Yo estaba sentado al lado de Victoria, pero en ese momento me incliné y fue como a veces le muestran a uno en las películas que el tiempo se detiene, que las cosas parece que ocurren en cámara lenta, entonces uno empieza a tratar de entender su entorno, a concentrarse, ver lo que está pasando. Me preocupó primero mucho Héctor porque cayó al piso y parecía que estuviera sangrando, pero lo que más me preocupó fue ver a Victoria que, evidentemente, había sufrido algún tipo de golpe muy fuerte. Fue una cosa extraordinariamente dramática”, relató el excomisionado.

Héctor Abad Faciolince contó que “la escritora Victoria Amelina estaba frente a mí, estábamos bromeando de que no pudiéramos tomarnos una cerveza, pero ella pidió una cerveza sin alcohol y yo me levanté como para brindar con ella con agua y en ese momento, como si brotara de la tierra, del centro de la tierra, hubo una explosión inimaginable que en vez de elevarme me tumbó al suelo y empezaron a caer vidrios, esquirlas, pedazos de lata, de madera. Seguramente, uno de esos fue lo que le cayeron a Sergio. Yo quedé en el suelo y estaba lleno como de goterones negros, que son los que se ven en esas fotos, y yo pensé: estoy herido, pero no me duele”.

Dijo que, “de hecho, Catalina pensó que yo estaba herido y de una manera muy hermosa me pedía perdón por habernos llevado ahí como si fuera ella la culpable y no Putin”.