Helicóptero en Brasil se precipitó a una laguna y el accidente fue captado en video

Un helicóptero cayó este martes 2 de enero en una laguna en el estado Minas Gerais, en Brasil, con cuatro personas a bordo. Tres de ellas fueron rescatadas heridas y a la cuarta la encontraron horas después sin vida. El hecho se produjo mientras la Fuerza Aérea reinició la búsqueda de otro helicóptero declarado desaparecido desde el 31 de diciembre, informaron fuentes oficiales.



Los tres ocupantes de la aeronave accidentada este martes, incluyendo su piloto, consiguieron abandonar el aparato y fueron rescatados por vecinos en embarcaciones turísticas y trasladados a hospitales próximos.

El nuevo accidente, el segundo en la última semana en Brasil, se registró en el Lago de Furnas, una turística represa en jurisdicción de Capitolio, municipio en la región oeste de Minas Gerais, según el Cuerpo de Bomberos. El choque fue captado en video.

Los socorristas fueron llamados hacia las 9:20 hora local (12:20 GMT) luego de que testigos informaran sobre la caída del aparato y dijeran que tres de sus ocupantes habían conseguido abandonar la aeronave, pero que otro aún estaba dentro del aparato sumergido.

Al menos cuatro buzos del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais trabajaron en las tareas de búsqueda del cuarto ocupante de la aeronave siniestrada y lo hallaron muerto horas después.

El accidente en Minas Gerais ocurrió poco después de que la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informara que retomó la búsqueda de otro helicóptero que desapareció en la tarde del domingo 31 de diciembre con cuatro ocupantes a bordo.

El aparato había despegado de Campo de Marte, un aeropuerto privado en la ciudad de São Paulo, y se dirigía hacia la turística isla de Ilhabela, en la misma región, pero desapareció luego de que su piloto dijera enfrentar condiciones atmosféricas adversas en una región próxima a la ciudad de Caraguatatuba.

Las búsquedas están concentradas en una zona boscosa de la llamada Serra do Mar, en el Vale do Paraíba, aunque no se descarta que el aparato pueda haber caído en otro lugar del litoral norte del estado de São Paulo o incluso en el mar.

En el rastreo participa una aeronave militar SC-105 Amazonas y un helicóptero Águia de la Policía Militar, que consigue volar a menor altura.

Según versiones de prensa, en la aeronave estaban, además del piloto, un amigo suyo identificado como Rafael Torres, así como una mujer de 45 años y su hija de 20 que habían sido invitadas a un paseo por este último.

El helicóptero desaparecido, con matrícula PRHDB, es un modelo Robson 44.

En imágenes dadas a conocer por medios internacionales, la joven Leticia Rodzewics le envió mensajes a su novio diciéndole “aterrizamos en medio de la selva”. Su pareja pregunta dónde estaban y ella contestó que no sabía, "estoy parada en medio del arbusto".

Poco antes había escrito: "Mal tiempo. No puedo dejarlo pasar. Miedo".