Henrique Capriles habla en exclusiva con Noticias Caracol

Tras presidir un acto público y de camino al aeropuerto de Barinas, el líder opositor habló con Luis Carlos Vélez sobre la presente campaña electoral, sus propuestas, Colombia, las FARC y el futuro de Venezuela.

¿Por qué el tono de esta campaña es tan diferente al de campañas anteriores. Por qué le habla más duro a Maduro?

HC: "Yo le hablo duro a la mentira, esto es una campaña entre la verdad que nosotros representamos, la verdad que le expreso a los venezolanos cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a ellos. A todos...yo no solo le hablo a un sector del país, le hablo a todos.

Es la verdad que nosotros decimos frente a la mentira que representa a quienes yo llamo ‘los enchufados". Un grupito que está enchufado, que ha mentido desde que están al frente del Gobierno. No tengo ninguna duda de que mintieron sobre todo lo que fue la enfermedad del presidente, las declaraciones que daban sobre todo al pueblo seguidor de la causa del presidente, la mentira con la devaluación, con la inflación, con la inseguridad.

No es un cambio de discurso, no. Es no tolerar más que se mienta y se manipule tan burdamente como se está haciendo con los venezolanos".

El Gobierno dice que en el estado Miranda, de donde usted es gobernador, tiene los índices más altos de violencia y de robos de vehículos.

HC: "A esto hay que salirle al paso con la verdad. Yo soy gobernador del estado Miranda, uno de los 23 del país. Miranda solo representa un 10% de los índices de criminalidad. Del número de delitos en el país, el 10% se comete en el estado. ¿Qué pasa con el otro 90%?

Además, Miranda tiene 21 municipios, 15 de los cuales están en manos del partido de Gobierno, los alcaldes pertenecen a este y dicen que su territorio es revolucionario, es un doble discurso.

La zona más violenta de Venezuela, y no nos sentimos orgullos de eso pues cualquier delito en cualquier parte del país tiene que dolernos, es el distrito capital. Donde el alcalde es jefe de campaña del candidato de Gobierno, donde la jefe del distrito capital es parte del comando de campaña donde está la sede de los poderes nacionales. Allí es la zona de más asesinatos, robos y hurtos.

Eso hace parte de la politiquería que debemos derrotar el 14 de abril.

No hay forma de que Venezuela tenga paz con Nicolás Maduro al frente de la presidencia, estos 100 días al frente del Gobierno, han sido los peores 100 días de violencia en la historia de Venezuela".

Usted dijo que si sale presidente subirá el salario en un 40%, algunos dicen que eso es populista. ¿Eso no es un contrasentido?

HC: "Me dicen de Argentina que hay una factura acumulada con el Gobierno de ese país en materia de subsidios petroleros en el orden del 13 mil millones de dólares.

Todos los años estamos regalando subsidios para comprar amigos en otros países por 7 mil millones y a eso se le suma la corrupción en el control de cambio por 15 mil millones más.

Si ordenamos las cuentas y dejamos de regalar el petróleo contamos con 22 mil millones de dólares.

Lo que quiero es que los trabajadores recuperen el salario y el poder adquisitivo.

Adicional a eso este modelo económico es inviable, Venezuela tiene la inflación más alta de la región, el menor crecimiento de la región y el peor índice de escasez. Yo creo en un modelo tipo Brasil donde lo privado y público trabajan juntos. Eso genera inversión genera impuestos y eso permite que la economía se fortalezca.

Me preguntas por qué aumentar el 40% el salario, el Gobierno acaba de devaluar en un 40%".

¿Si el modelo es inviable, no es mejor, políticamente hablando, que le explote a Maduro en las manos y usted alejarse?

HC: "Yo creo que el costo para el país sería demasiado alto si dejamos que se hunda Nicolás Maduro y su Gobierno, si se hunde ellos nos vamos a hundir todos los venezolanos.

No se trata de un cálculo individual, mi carrera no va sobre la base de lo que me conviene a mi sino lo que le conviene al país.

Nosotros somos la garantía de que en el país haya recuperación económica, podamos detener la inflación, podamos abrir la economía para que venga la inversión y se produzca empleo. Nuestro pueblo tenga más plata en el bolsillo, que existan los alimentos...

Venezuela es el gran importador de alimentos, estamos gastando más de 8 mil millones de dólares en importar el alimento, ojalá pudiéramos suplir todo.

Fíjate hoy, los alimentos con precios regulados se van de aquí a Colombia y los revenden allá, no solo es el problema de desabastecimiento sino las mafias que los pasan a Colombia y fíjate el tamaño del problema".

¿En qué se puede diferenciar un Gobierno suyo y uno de Nicolás Maduro en su aproximación hacia las FARC y el proceso de paz que vive Colombia?

HC: "Todo lo que tenga que ver con la guerrilla colombiana todo pasa por el Gobierno colombiano

Venezuela no será un territorio que ampare grupos irregulares".

¿Lo es actualmente?

HC: "Sin duda alguna, lo ha sido desde hace muchos años. Cualquier acción sobre ese tema pasa por el gobierno colombiano. No va a pasar como en el pasado, donde el Gobierno venezolano tenía contacto con la guerrilla colombiana.

Soy respetuoso del deseo del Gobierno colombiano, además tengo un profundo respeto y cariño por el pueblo colombiano y yo quiero la paz de Colombia. Entonces estoy seguro de que a Colombia también le conviene que nosotros ganemos la presidencia".

¿Usted se va retirar?, porque muchos especulan que se va a retirar antes de las elecciones

HC: "Eso quisiera mi contendor. Yo me quedo hasta el final, hasta la victoria".

Su seguridad no parece tan grande, ¿no tiene miedo que le pase algo?

HC: "Soy un hombre muy creyente. El miedo que yo puedo sentir es que mi país se equivoque.

Esto no se trata de elegir un nuevo presidente se trata de decidir entre dos modelos, uno que permite que el país se coloque en una senda de progreso y uno con un precio demasiado alto para Venezuela en términos de recuperación. El país está por un despeñadero".

En la otra campaña se ven proclives a querer mostrar a Chávez como un santo. Como creyente, como católico, ¿cómo lo siente?

HC: "Soy respetuoso del valor que cada uno le quiera dar a una persona, de la memoria de quienes ya no estén con nosotros.

Siento que hay mucho doble discurso, es la primera vez que hay un marxista que se dice católico. Eso es como el agua y el aceite.

Entonces hay mucho de jugar con eso, el pueblo venezolano es un pueblo muy cristiano, principalmente católico".

¿Hay algo que le admire a Maduro?

HC: "No a Maduro. El liderazgo era del presidente Chávez y lo dije muchas veces: Chávez tenía un liderazgo donde su fortaleza era siempre poner el tema de la pobreza en primer lugar. El presente y el futuro y ese es el gran reto que tenemos en Venezuela. ¿Cómo reducimos la brecha?, esa ha sido mi gestión como gobernador.

Si tuvieras que definir ideológicamente cómo se comportan uno y como nos comportamos nosotros, te darías cuenta eso de que llaman Socialismo, quién representa esa justicia social, no la representan ellos.

Ellos son socialistas de boca para fuera en su manera de actuar y vivir son capitalistas y yanquis salvajes.

El FMI que tanto critica esta en perfecta sintonía con lo que hacen no con lo que dicen".