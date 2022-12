Henrique Capriles llama a cacerolazo si Nicolás Maduro se proclama presidente

"Si usted corre cobardemente a proclamarse usted es un presidente ilegítimo, espurio, usted seguirá encargado de la Presidencia", le dijo Capriles a Maduro.

Instó a los venezolanos a que, en caso de que el presidente electo realice dicho acto ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), "a las ocho de la noche que se oigan todas las ollas", en un llamado a un cacerolazo en Venezuela.

Capriles recordó que Maduro "aceptó contar voto a voto" por lo que cuestionó el acto de proclamación que se pretende hacer este lunes.

"¿Cuál es el apuro?, ¿por qué van a correr ahora a proclamar?, ¿qué es lo que están escondiendo?, ¿por qué hay que apurar el proceso?", cuestionó el candidato, quien afirmó que "el que tiene los votos no debe tener nuca miedo a que se revise".

Aunque dijo que "la lucha es pueblo vs. Gobierno ilegítimo", pidió a los ciudadanos "no caer en provocaciones, no dejarse llevar por personas que tratan de pescar en río revuelto, es la hora de la firmeza pero también de la prudencia".

Según el opositor, "hemos enviado al Consejo Nacional Electoral una comunicación solicitando responsablemente, en ejercicio de nuestro derecho, que no exista un acto de proclamación".

El CNE tiene previsto hacer la proclamación del ganador de los comicios que de acuerdo con el escrutinio al 98,7% dieron como ganador a Maduro con 7.559.349 votos (50,75%) mientras que Capriles obtuvo 7.296.876 (48,98%), una diferencia de solo 262.473 votos.

Capriles afirmó que Maduro "seguirá encargado de la Presidencia" pero el pueblo venezolano tiene el derecho "a conocer la verdad".

"Esta crisis que hay en el país se resuelve contando voto a voto, así tiene que ser la democracia, la democracia no puede ser esconder una caja, la democracia no puede ser desaparecer unos papeles", señaló.

Aseguró que hay militares presos por pedir que el CNE anunciara la voluntad del pueblo.

"Tengo información de miembros de nuestra Fuerza Armada (FANB), militares de nuestra patria, que están a esta hora detenidos, que han sido puestos presos porque en el día de ayer exigían el cumplimiento de la Constitución", afirmó.

Caracas, Venezuela