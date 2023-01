Hermana de actriz de ‘Patito feo’ asegura que Juan Darthés no violó a Thelma Fardín

Carla Lescano dijo no creerle a la artista al afirmar que la joven padece problemas psiquiátricos.

A finales del año pasado, el escándalo de Thelma explotó en Argentina y recorrió el mundo entero. En un teatro repleto la joven actriz de ‘Patito Feo’ denunció por violación al actor Juan Darthés, quien la dobla en edad.

El escándalo generó denuncias cruzadas que terminó con Darthés refugiado en Brasil, su país de origen y del cual no puede ser extraditado.

Un nuevo capítulo se sumó a la historia cuando Carla Lescano, media hermana de la actriz por parte de madre, dijo que Fardín no fue violada por el actor y que tiene problemas psiquiátricos .

El vínculo entre ambas es difícil e incluye un historial de abusos y violaciones ya que el padre de Thelma, José Luis Fardín, abusó sexualmente de Carla entre los 7 y los 12 años.

Como resultado el hombre fue denunciado, enjuiciado y enviado a prisión, mientras que la media hermana de la actriz fue separada de su madre para vivir bajo la custodia de una tía materna.

A un mes de la acusación que Fardín realizó acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, Carla dio una entrevista a un medio argentino en donde dio su versión de los hechos.

"Estoy segura de que Darthés no la violó", afirmó en diálogo con el programa Hablemos claro.

"Yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, cuando me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, la hermana de mi mamá. Tratamos de recomponer el vínculo con Thelma pero siempre fue muy difícil, es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos", agregó.

Carla habló de "las declaraciones mentirosas" por parte de Thelma y apuntó al escándalo por la supuesta violación de Darthés.

"Me refiero al colectivo y a la mentira de, después de 10 años, salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad (ser víctima de una violación) yo pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta la uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias médicas y psicológicas, me hicieron un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es salgo, digo: 'Hola, me violaron hace diez años', y está buenísimo", indicó.

La abogada de Thelma, Sabrina Cartabia dijo que Carla dio "un testimonio sobre creencias".

