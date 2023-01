Hermanastra de Meghan Markle le envió una carta y le hizo una petición especial

Samantha Markle le pidió a la duquesa de Sussex reunirse con su padre Thomas, según publicó el diario británico The Sunday Mirror.

La misiva fue enviada después de que el papá de ambas afirmara que no mantiene contacto con Meghan desde el día antes de su boda con el príncipe Harry, el pasado 19 de mayo.

En una entrevista con el programa Good Morning Britain, de la cadena ITV, Markle, de 74 años, dijo sentirse decepcionado y no comprender las razones del distanciamiento.

"Papá ha intentado contactar contigo y está muy dolido porque le estás ignorando", escribió Samantha, de 53 años y que padece esclerosis múltiple, en su misiva de Navidad, en la que agregó, "la vida es corta y sabes que papá es maravilloso".

"Por favor, dale la alegría de mostrarle tu amor en sus últimos años. El momento es ahora", concluye la carta de la que se ha hecho eco el periódico.

Pocos antes de la boda, los tabloides británicos publicaron que el padre de Meghan Markle había colaborado con unos paparazis para que le tomaran fotos mientras miraba las portadas de los diarios británicos que hacían referencia a su hija.

Ante la ausencia de Thomas Markle en el casamiento de su hija, la duquesa de Sussex entró en la capilla sola, pero hizo el tramo final del templo del brazo de su ahora suegro, el príncipe Carlos.

Desde la boda real, diversos parientes de Meghan Markle, en especial Samantha, han hecho declaraciones a los medios de comunicación en las que en general critican su actitud y el hecho de que no les preste más atención.

