Hermano de Nicki Minaj pasará un cuarto de siglo en prisión por violar a su hijastra

Jelani Maraj, según el juez que profirió la sentencia, arruinó la vida de la niña de 11 años al abusar de ella "una y otra vez".

El hermano de la estrella del rap Nicki Minaj recibió una sentencia de un mínimo de 25 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua en un tribunal del estado de Nueva York.

La sentencia se conoció dos años después de que un gran jurado declarara culpable de agresión sexual depredadora y daños a un menor tras iniciarse el proceso judicial en 2015.

El caso llegó a los tribunales después de que el hermano de la víctima presenciara uno de los asaltos sexuales sobre la menor e informó a los representantes de su centro educativo.

Minaj no se presentó en los tribunales para mostrar apoyo a su hermano, pero el abogado del acusado, David Schwartz, leyó una carta de 2016 que escribió la cantante para intentar conseguir una sentencia menor.

En la misiva, Minaj describió a su hermano como "el hombre más paciente, amable, auténtico y generoso que conozco".

Maraj, por su parte, pidió misericordia durante la vista de su sentencia, aunque insistió en su inocencia.

"Me gustaría pedir perdón por el daño causado. Tenía un problema con el alcohol", dijo el acusado.

Antes de ser sentenciado, la víctima aseguró en el tribunal que los abusos sufridos la llevaron a querer quitarse la vida y que sintió que "no tenía voz".

Durante el proceso judicial, en 2017, afirmó haber sido violada en repetidas ocasiones por Maraj en su residencia familiar en la localidad neoyorquina de Baldwin durante el matrimonio de su madre con el acusado.

Maraj siempre ha negado las acusaciones y ha asegurado que el caso está relacionado con intentos de extorsionar a su famosa hermana.

Tras la condena, Schwartz afirmó que su cliente tiene pensado presentar una apelación, pese a que ya han sido desestimados intentos previos de anular la sentencia.