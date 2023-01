Hermanos de 12 y 15 años mataron al novio de su mamá cuando vieron que intentaba estrangularla

El sujeto tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y había amenazado con asesinarlos a todos. Fiscalía declaró como justificado el hecho.

Como Steven Kelley fue identificado el sujeto ultimado a disparos por los hijos de su novio. Los hechos se presentaron cuando el menor de 12 y la adolescente de 15, hijos de Chandra Nierman, se dieron cuenta que este hombre estrangulaba a su mamá.

El menor buscó un arma que había en la casa y se la entregó a su hermana, quien no dudó que la única manera de salvar a su madre era disparando contra el agresor. Hubo dos disparos, los cuales impactaron en el pecho de Kelley, ocasionándole la muerte.

Una tercera hermana que se encontraba en la escena resultó herida por un fragmento de bala que impactó en una de sus piernas. Por fortuna no se presentaron mayores problemas de salud y fue dada de alta al día siguiente.

Investigando el hecho se descubrió que Steven Kelley era un sujeto agresivo. No solo había amenazado a su novia cuatro días atrás, sino que hizo disparos al aire para amedrentarla. Decía que le cortaría la garganta y que los demás también iban a morir.

Kelley, originiario de Indiana – Estados Unidos -, tenía otras denuncias de dos mujeres por violencia doméstica.

Fiscalía afirmó que los disparos efectuados por los menores fueron "justificados", por lo que no se presentarían cargos contra ellos.