Hermanos Tsarnaev tenían planes para atentar en Nueva York

El sospechoso de los atentados en Boston, Dzhokhar Tsarnaev, confesó que él y su hermano Tamerlan tenían planes para cometer un ataque con explosivos la gran manzana.

"La pasada noche, el FBI nos informó de que la ciudad de Nueva York era el siguiente objetivo de su lista. Tenían pensado conducir a Nueva York y detonar explosivos en Times Square", afirmó Bloomberg en una conferencia de prensa.

Por su parte, el jefe de la policía de la ciudad, Raymond Kelly, explicó que inmediatamente después de cometer el atentado en el maratón de Boston, el pasado 15 de abril, ambos hermanos decidieron "de forma espontánea" viajar a Nueva York para atentar en Times Square en la noche del pasado jueves.

"Llevaban seis bombas en el auto, una de ellas similar a la que utilizaron en Boston", añadió Kelly, quien explicó que los nuevos detalles se han conocido después de un segundo interrogatorio a Dzhokhar Tsarnaev en el que se mostró "más lúcido".

En un principio, el joven de 19 años había indicado que él y su hermano, quien murió en una persecución policial el pasado viernes, querían ir a Nueva York "de fiesta" en un automóvil Mercedes que robaron durante su huida tras el atentado en Boston, pero en una entrevista posterior cambió su versión de los hechos.

El dueño del Mercedes, un hombre de nacionalidad china al que los hermanos Tsarnaev secuestraron junto con su vehículo, ha declarado a las autoridades que los hermanos le dijeron: "Acabamos de matar a un policía. Hemos volado la maratón. Y ahora, vamos a Nueva York", según indicó el martes el diario The Boston Globe.

Kelly reveló hoy que el plan de los dos hermanos de venir a Nueva York empezó a frustrarse cuando el vehículo se quedó sin gasolina y tuvieron que parar.

"No sabemos si habríamos sido capaces de parar a los dos terroristas de Boston pero afortunadamente ya no tenemos que averiguarlo. Los pararon antes de que pudieran atacar" en Nueva York, dijo Bloomberg.

El alcalde detalló que la operación de captura lanzada por las autoridades tras el atentado de Boston demuestra lo "valiosas" que son las cámaras de seguridad que hay instaladas en las calles de la ciudad.

Por su parte, el jefe de la policía reveló que las autoridades tienen imágenes de al menos uno de los hermanos Tsarnaev en Times Square tomadas, primero en noviembre del año pasado, y en una fecha que no se ha podido detallar.

"No sabemos si esas visitas tienen alguna relación con lo que planeaban" después en Nueva York, reconoció Kelly.

El hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, de 26 años, murió en un tiroteo con la policía el pasado viernes, horas después del intento de huida.

Su hermano menor fue capturado mientras se escondía en un bote en el patio trasero de una vivienda a las afueras de Boston y ahora colabora en los interrogatorios de los investigadores desde el hospital.

Boston (EE. UU.)