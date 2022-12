Héroe de 4 años se enfrentó a terrorista en Kenia y recibió disculpa

El pequeño había estado de compras con su madre y hermana, todos de nacionalidad británica, en el Westgate Mall, cuando sucedió el ataque de terroristas islámicos, que dejó 72 muertos y 175 heridos.

Protegiendo a su madre, quien estaba herida en una pierna, y a su hermanita de 6 años, no tuvo reparo en decirle a uno de los milicianos: "Eres un hombre muy malo".

Más sorprendente aún fue la respuesta del terrorista, quien se apiadó de la familia y los dejó escapar, no sin antes darle al niño barras de chocolate Mars, al tiempo que les decía: "Por favor perdónenos, no somos monstruos".

El pequeño momentos después fue fotografiado con su hermana cuando salían del centro comercial, junto al cadáver de un hombre.

Periódicos británicos han reportado que la madre de Elliot, una productora cinematográfica, se llevó con ella a otros dos niños, incluyendo uno que estaba herido y cuya madre murió, y los sacó en un carrito de compras.

Los terroristas dijeron que si había niños vivos en el supermercado deberían salir. Amber tomó una decisión de pararse al frente y decir "sí hay", relató un familiar a medios del Reino Unido.

La familia, que vive en Nairobi, era cliente regular del supermercado del centro comercial.