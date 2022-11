Heroico rescate: niño de 11 años salvó a su hermanita pequeña de voraz incendio

En Salisbury, ciudad ubicada en el estado de Maryland (Estados Unidos), ocurrió un heroico rescate. Un menor de 11 años llamado Laprentis Doughty salvó a su hermanita pequeña de un voraz incendio.

Según indicaron medios de comunicación , el apartamento en el que residían una madre y sus dos hijos se consumió en llamas. Lamentablemente, la progenitora de los menores no se encontraba en el lugar al momento de la conflagración.

Fue por esto que el menor de 11 años tuvo que tomar una ágil decisión para así salvar la vida de su hermanita.

"Si no hubiera salvado a mi hermana, me habría enfadado conmigo mismo porque podría haberla salvado fácilmente y me habría enfadado conmigo mismo", indicó el pequeño.

Por otra parte, el rápido y valiente actuar del niño fue aplaudido por el alcalde de Salisbury, Jake Day. "Como alcalde, siempre busco ciudadanos desinteresados, ciudadanos que estén dispuestos a liderar y aquí tenemos uno", dijo.

La madre de los pequeños se mostró conmocionada por lo ocurrido y, aunque agradece a su primogénito por tan valeroso acto, expresa que no sabe cómo podrá recompensárselo.

Mientras tanto, la familia se aloja en un hotel y es asistida por la Cruz Roja, debido a los daños ocasionados por el incendio, ocurrido el pasado martes, 22 de noviembre de 2022, y que habría sido causado por un problema eléctrico.