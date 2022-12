Hija de Charlie Zaa relata dramático momento cuando profesor dio la vida por estudiantes de un salón

Yaneth Hoyos, madre de la joven que se encontraba en la masacre de la escuela de Florida, dijo cómo su hija le contaba todo lo que pasaba por mensajes de texto.

“Mamá estoy escuchando gritos, se escucha…están disparando, están disparando’. Me escribía en los textos y lo último que me dijo fue ‘estoy escuchando que alguien grita en el pasillo y parece que se está muriendo mamá”, contó la angustiada mujer.

En ese momento, Mía Hoyos se refería a su profesor de Geografía: Scott Beigel, de 35 años, en un acto heroico resguardó a los niños y se quedó en la puerta revisando si alguien más lo necesitaba.

“Cuando ellos estaban ahí allá guardaditos escucharon el disparo para Mr. Beagle y él cayó y desde ahí ya el gritaba que ahí no había nadie que ahí no había nadie”, contó Yaneth.

En otro caso, un colombiano, estudiante de la escuela de secundaria donde ocurrió el tiroteo, viajó a Bogotá un día antes de la masacre para visitar a sus abuelos.

"Yo creo que fue suerte, porque en un principio yo tenía mi viaje planeado a Bogotá a fina del mes, cosas del destino, de la suerte, no sabría describirlo", cuenta acongojado Santiago Rojas Ramos, estudiante de la escuela en Parkland.

Su primo está en noveno grado y comparten la misma escuela, por medio de chats lo mantuvo informado de la situación en la que algunos de los estudiantes alcanzaron a pensar que era un simulacro.

"Allá tienen varios códigos, uno es el rojo, el más importante que es cuando una persona entra, las puertas de cada salón tienen una ventana, lo que debemos hacer es huir de esa ventana para que el que entre a disparar no nos pueda ver, se deben apagar las luces y está prohibido abrir las puertas", cuenta Rojas.

Santiago, quien desde hace un año se radicó en la Florida junto a sus padres, compartía una clase con el mexicano Martí Duque, uno de los 17 jóvenes asesinados.

