Hija de ‘el Chapo’ Guzmán dice que se ha ganado la vida cortando cabello

Rosa Isela Guzmán Ortiz, la hija del narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmón, rompió su silencio y habló desde Estados Unidos sobre la detención de su padre.

La mujer asegura que se ha ganado la vida cortando cabello y que prueba de esto son las cinco peluquerías de su propiedad. Así mismo declaró que ‘el Chapo’ Guzmán, a quien identifica como su padre, no le patrocinó los negocios y que nunca ha lavado dinero para el cartel de Sinaloa.

“No porque uno tenga un parentesco con una persona se dedica a eso. Yo me dedico a trabajar, soy comerciante. Tengo mi esposo, tengo mis hijos. La mayoría de lo que están diciendo es falso”, indicó Guzmán Ortiz en entrevista con Jorge Miramontes de nuestro canal aliado Telemundo.

Sobre el peso de su apellido, Rosa Isela afirmó estar orgullosa y que no le molesta. Así mismo reveló que el capo le pidió que la fuera a visitar a la cárcel.