Hijo de Trump se prestó a recibir información dañina sobre Hillary Clinton por parte de abogada rusa

Según The New York Times, habría sido informado previamente en un correo electrónico que Moscú quería ayudarle a su padre a ganar la presidencia de EE. UU.

El hijo mayor del mandatario estuvo presuntamente acompañado por su cuñado y asesor presidencial, Jared Kushner, y el entonces director de la campaña de Trump, Paul Manafort. El encuentro tuvo lugar en junio de 2016 en Nueva York.

Trump Jr. reconoció en un comunicado enviado al periódico neoyorquino haber hablado con la abogada Natalia Veselnitskaya, pero precisó que ésta "afirmó tener información sobre personas conectadas con Rusia, que financiaban el Comité Nacional Demócrata y apoyaban a Clinton".

"Enseguida fue evidente que no tenía información significativa", señaló. Según él, la abogada habló luego de un programa para la adopción de niños rusos por parejas estadounidenses que Putin suspendió.

El hijo de Trump dijo además que las adopciones fueron "el verdadero tema del encuentro y las afirmaciones sobre información potencialmente útil (sobre Clinton) fueron un pretexto para llevar a cabo la reunión".

Varias agencias estadounidenses, incluyendo el FBI, investigan la presunta colusión entre Rusia y miembros del equipo de campaña de Trump, quien rechaza categóricamente esa hipótesis.

"Mucho ruido por nada"

El abogado del hijo de Trump, Alan Futerfas, calificó los informes como "mucho ruido por nada".

Futerfas dijo que el hijo de Trump había sido contactado por un individuo llamado Rob Goldstone, descrito por el Times como un publicista y exreportero de un diario británico.

Goldstone sugirió en un e-mail que cierta "gente tenía información concerniente a supuestas malas acciones de la líder del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en sus tratos con Rusia", dijo Futerfas.

Afirmó que Trump Jr. no sabía qué información específica sería discutida en la reunión, que duró de 20 a 30 minutos.

"No salió nada. Su padre no sabía nada sobre eso. La conclusión es que Donald hijo no hizo nada malo", indicó Futerfas, agregando que su cliente cooperaría en cualquier investigación.

Aunque Trump Jr., quien administra los asuntos de la Organización Trump, no es parte del gobierno, sus funciones durante la campaña, así como la presencia en esa reunión de dos pesos pesados del equipo electoral -Kushner y Manafort- forzaron a la Casa Blanca a dar explicaciones.

"La reunión fue muy corta y no hubo una siguiente", dijo Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la presidencia, añadiendo que el mandatario solo supo del encuentro "hace pocos días".

Asimismo, dijo que el mandatario se enteró de la reunión "hace un par de días".

"El presidente no estaba al tanto y no asistió al encuentro", dijo Mark Corallo, portavoz del abogado particular del mandatario.

Pero las explicaciones no fueron suficientes para apaciguar al Congreso, donde una comisión del Senado investigará la reunión.

"Es la primera vez que el público ha visto pruebas claras de, al menos, un intento del equipo de campaña de Trump de obtener información, en este caso proveniente de un potencial agente extranjero, que podría haber interferido con los esfuerzos de campaña de Hillary Clinton", dijo a CNN el vicepresidente demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner.

La senadora republicana Susan Collins apuntó que esa comisión "necesita entrevistar" a Trump Jr. y a los otros participantes de la reunión.

El hijo mayor del presidente rápidamente aceptó, al menos en principio, la invitación: "Contento de trabajar con la Comisión para transmitir lo que sé", escribió en Twitter.

La noticia llegó horas después de que Trump publicara el domingo una serie de tuits tras su primer cara a cara con Putin durante el G20. Los dos mandatarios evocaron el tema de la supuesta injerencia rusa en la campaña estadounidense, algo que envenena las relaciones entre los dos países.

Trump, que nunca ha aceptado la tesis de las agencias de inteligencia de su país, dijo haber interrogado "enérgicamente dos veces al presidente Putin sobre una interferencia rusa en nuestra elección". "Él lo negó vehementemente", añadió.