Hijo de vicepresidente de EE. UU. pide perdón tras escándalo con cocaína

El hijo menor del vicepresidente Joe Biden fue dado de baja de la Marina de Estados Unidos por haber dado positivo a consumo de cocaína en un examen, dijeron el jueves a The Associated Press dos personas con conocimiento del caso.

La Marina dijeron que Hunter Biden, un ex cabildero que trabaja en una sociedad de inversión, recibió una baja administrativa de la Marina en febrero --apenas un año después de haber sido elegido al cargo de medio tiempo como funcionario de asuntos públicos en la Reserva de la Marina. Citando leyes de privacidad, la Marina no hace referencia a la razón por la que recibió la baja administrativa, que no había sido revelada hasta que se dio a conocer en los medios el jueves.

En un comunicado emitido por su abogado, Hunter Biden señala que respetó la decisión de la Marina y que está dejando atrás el asunto con ayuda de su familia. No ofreció un motivo sobre su baja.

"Fue el honor de mi vida prestar servicio en la Marina de Estados Unidos", dijo Biden. "Lamento profundamente y me avergüenzo de que mis acciones llevaran a mi baja administrativa".

La oficina del vicepresidente se negó a comentar al respecto. El abogado de Hunter Biden no respondió a las preguntas sobre si Biden había consumido cocaína.

Dos personas con conocimiento de la expulsión confirmaron a la AP que Biden, de 44 años, no pasó un examen sobre consumo de drogas el año pasado. Las fuentes pidieron no ser identificadas ya que no están autorizadas a ser hablar sobre el incidente.

The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar la baja de Biden y el resultado positivo a consumo de droga.

Debido a que tenía 42 años al momento de su ingreso, requirió de un permiso especial para ser aceptado. El comandante Ryan Perry, un portavoz de la Marina, dijo que Biden había sido asignado a una unidad de apoyo a asuntos públicos establecida en Norfolk, Virginia.