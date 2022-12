Hillary Clinton apoyará reconteo de votos en tres estados claves

La campaña de la demócrata Hillary Clinton dijo el sábado que se unirá al recuento de votos en Wisconsin, aunque señaló que no ha visto ninguna irregularidad en la elección que catapultó al republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Marc Erik Elias, un abogado electoral de la candidata, dijo en el sitio Medium.com que la campaña de Clinton participará también en el recuento de votos en Michigan y Pensilvania, otros dos estados impugnados, si se habilita el nuevo escrutinio.

Trump ganó en Michigan, Pensilvania y Wisconsin por unos 100.000 votos. El escaso margen de victoria en esos estados ayudó al republicano a obtener los 270 grandes electores necesarios para ganar en el Colegio Electoral.

La candidata del Partido Verde, Jill Stein, pidió el recuento en Wisconsin (que comenzó el viernes) tras reunir los fondos necesarios, el lunes hará la solicitud para Pensilvania, en tanto busca financiación para hacerlo en Michigan.

"Dado que no descubrimos una evidencia legal de hackeo o de intentos externos de alterar la tecnología electoral, no planeamos ejercer esta opción por nuestra cuenta", dijo el abogado de Clinton.

"Pero ahora que inició un recuento en Wisconsin, tenemos la intención de participar para asegurar que el proceso avance de manera justa para todas las partes", añadió.

"Si Jill Stein sigue con lo que ha prometido y busca el recuento en Pensilvania y Michigan, nosotros tomaremos el mismo camino en esos estados", señaló Elías.

Clinton logró dos millones de votos más que su rival republicano a nivel nacional, según los cálculos del Cook Political Report.

Pero esa ventaja de 1,5 puntos no cambia en nada el resultado de la elección, dado que Trump consiguió la mayoría de los grandes electores del Colegio Electoral (290 contra 232) para llegar a la Casa Blanca.

Clinton perdió en Wisconsin (10 grandes electores) por 27.000 votos y en Pensilvania (20 grandes electores) por 60.000 votos. En Michigan (16 grandes electores), la diferencia sería de 10.704 votos, según datos todavía no oficiales.